Adını Feriha Koydum’un Cansu'su Sedef Şahin'in eski halinden eser kalmadı! Görenler tanıyamıyor
Gigi Hadid ile benzerliğiyle dikkat çeken Adını Feriha Koydum’un Cansu'su Sedef Şahin estetikle bambaşka bir görünüme kavuştu.
Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı bir döneme damga vuran 'Adını Feriha Koydum' dizisinde Cansu karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sedef Şahin'in inanılmaz değişimi sosyal medyada sık sık gündem oluyor.
Değişimiyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncunun son paylaşımları dikkat çekti.
YORUMLARDAN RAHATSIZ OLUYORDU
Güzel oyuncu daha önce kendisine yapılan yorumlara isyan ederek şunları söylemişti:
"Sanki dünya çirkiniydim de ben bir anda afet-i devran olmuşum. O üsluba biraz takılıyorum. Tabii ki kendime çok bakıyorum. Çünkü artık dünya böyle bir yere evriliyor. Aynada ben kendime baktığım zaman da mutlu olmak istiyorum.
Kendim için de bakıyorum aslında kendime. Göz kapağımı da aldırdım bunu da açık yüreklilikle söyledim. 10-15 senede bir benim aldırmam gerekiyor zaten. Şimdi buradan niye vuruyorsunuz ki beni?"