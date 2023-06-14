Adı aşk dedikodularına karışınca isyan etmişti... Mehmet Aslantuğ'un açıklamasına Arzum Onan'dan dikkat çeken yanıt!
Adı bir iş insanıyla aşk dedikodularına karışan Mehmet Aslantuğ'a bir destek de eski eşi Arzum Onan'dan geldi. Onan, Aslantuğ'un iddialara tepki gösterdiği açıklamasının altına, "Açıklama yapmaya ihtiyacın yok" dedi.
Mehmet Aslantuğ adının bir iş insanı ile aşk dedikodularına karışmasına sosyal medyadan tepki göstermişti. Bu açıklanın ardından Arzum da ilgili paylaşım hakkında yorum yaptı.
27 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çifti mahkemeye el ele gelerek herkesi şaşırtmıştı.
İkilinin ayrılığının ardından Aslantuğ'un yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülmüştü.
Aslantuğ, bahsi geçen iş insanı Gözde Akpınar'ı tanımadığını ifade etmişti. Bu açıklamanın ardından bir de sosyal medyadan paylaşım yaptı.