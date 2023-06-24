Acun Ilıcalı'nın uçak masrafını duyanlar inanamadı: "100 bin dolar..."
Acun Ilıcalı verdiği röportajda yaptığı harcamalarını anlattı. Yılın pek çok zamanını farklı ülkelerde geçiren Ilıcalı en çok uçak masrafından yakındı.
Acun Ilıcalı, Sibel Arna'nın YouTube'daki programına konuk oldu. Programda "Uçakla bir yere gitmek çok maliyetli" dedi.
"O kadar hesapsız bir insan değilim" diyen Acun Ilıcalı uçakla bir yere gittiğinde iki işi bir araya getirerek hareket ettiğini belirti.
Sibel Arna "Acun da ekonomi yapıyor yani" deyince Ilıcalı, "Yüzde yüz yapıyor" diye yanıt verdi.
Yeme içme konusunda tasarruf yapmadığını söyleyen Acun Ilıcalı'nın uçak masrafı dikkat çekti.