Acun Ilıcalı'dan 'diskalifiye' tepkilerine yanıt
Survivor 2023'te Merve'yi diskalifiye eden Acun Ilıcalı'ya tepki gösteren seyirciler, Nisa Bölükbaşı ve diğer yarışmacıların zamanında oyunları bıraktığını hatırlatarak tepki göstermişti. Survivor Ekstra'ya konuk olan Ilıcalı, vicdanının çok rahat olduğunu söyleyerek eleştirilere yanıt verdi.
Acun Ilıcalı, Survivor 2023'te dokunulmazlık oyunundaki isteksiz tavırlarından ve takımının kaybetmesine sebep olduğu için gönüllüler takımından Merve'yi diskalifiye etmişti.
Survivor 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın yarışma esnasında uyuduğunu ve oyuna çıkmadığını hatırlatan seyirciler, Acun Ilıcalı'ya Merve'ye söylediklerinden dolayı tepki göstermişti.
Önceki gece Survivor Ekstra'ya konuk olan Acun Ilıcalı, eleştirilere cevap verdi.
Merve'nin diskalifiye olmasıyla ilgili konuşan Ilıcalı, şunları söyledi:
"Bizim için her yarışmanın gitmesi üzücü bir olay. Durumu özetlemek gerekirse; bir yarışmacı oyunda oynamıyor, günlerdir Survivor'dan ayrılmak istediğini söylüyor. Sorduğumda da kibarca aynı şeyleri yapmaya devam edeceğini söyledi. Bir yarışmacının takımına bilerek oyun kaybettirmesine izin veremeyiz. Merve bizim değerli biri, severim de. Tüm söylediklerimin arkasındayım. O gün Merve'ye her şeye anlattım."