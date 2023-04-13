Acun Ilıcalı'dan 'diskalifiye' tepkilerine yanıt

Merve'nin diskalifiye olmasıyla ilgili konuşan Ilıcalı, şunları söyledi:

"Bizim için her yarışmanın gitmesi üzücü bir olay. Durumu özetlemek gerekirse; bir yarışmacı oyunda oynamıyor, günlerdir Survivor'dan ayrılmak istediğini söylüyor. Sorduğumda da kibarca aynı şeyleri yapmaya devam edeceğini söyledi. Bir yarışmacının takımına bilerek oyun kaybettirmesine izin veremeyiz. Merve bizim değerli biri, severim de. Tüm söylediklerimin arkasındayım. O gün Merve'ye her şeye anlattım."