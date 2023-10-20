Acun Ilıcalı o yarışmanın haklarını satın aldı: Büyük ödül dudak uçuklattı!

Acun Ilıcalı’nın kurucusu olduğu Acun Medya, BBC Studios imzalı zeka oyunu formatı ‘The 1% Club’ın haklarını satın aldı. Formatın yerli versiyonu TV8’de yayınlanacak.

Acun Ilıcalı
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Acun Ilıcalı o yarışmanın haklarını satın aldı: Büyük ödül dudak uçuklattı! - Resim: 1

Televizyon endüstrisindeki yapım şirketleri ve program ekiplerinin katıldığı MIPCOM 2023 fuarı Cannes’da gerçekleşti.

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Acun Ilıcalı o yarışmanın haklarını satın aldı: Büyük ödül dudak uçuklattı! - Resim: 2

Acun Medya, BBC Studios’un birçok ülkede ilgiyle takip edilen formatı ‘The 1% Club’ı satın aldı.

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Acun Ilıcalı o yarışmanın haklarını satın aldı: Büyük ödül dudak uçuklattı! - Resim: 3

Her bölümü 120 dakikadan oluşan 10 bölümlük formatın yapımına 2023 sonlarında başlanması ve programın 2024’te ilk yarısında yayınlanması planlanıyor.

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Acun Ilıcalı o yarışmanın haklarını satın aldı: Büyük ödül dudak uçuklattı! - Resim: 4

ACUNMEDYA CEO’su Ebru Atasav Tahrancı, yaptığı açıklamada, “BBC Studios’un dünyada çok izlenen formatı The 1% Club’ı Türk izleyicilerle buluşturacağımız için çok heyecanlıyız.

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Acun Ilıcalı o yarışmanın haklarını satın aldı: Büyük ödül dudak uçuklattı! - Resim: 5

Yarışma formatının uluslararası başarısı dikkate alındığında, TV8’de yayınlanan eğlence formatlarımız arasında harika bir yer edineceğine inanıyoruz. Bu yeni yarışma formatımızı izleyicilerimizle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Acun Ilıcalı o yarışmanın haklarını satın aldı: Büyük ödül dudak uçuklattı! - Resim: 6

THE 1% CLUB NEDİR?

The 1% Club, bilimsel bir testle halkın zekasını ölçüyor. Stüdyo seyircisinden oluşan 100 kişinin katıldığı yarışma formatında, seyirciler bir dizi soruya yanıt veriyor.

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Acun Ilıcalı o yarışmanın haklarını satın aldı: Büyük ödül dudak uçuklattı! - Resim: 7

Yarışmacılardan büyük ödül olan 100 bin avro (yaklaşık 3 milyon lira) kazanmak isteyenlerin, ülkenin sadece yüzde 1’inin doğru cevaplayabileceği bir soruyu çözmeleri gerekiyor.

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Acun Ilıcalı o yarışmanın haklarını satın aldı: Büyük ödül dudak uçuklattı! - Resim: 8

Program ilk olarak Britanya’da ITV kanalında yayınlandı. Programın sunuculuğunu komedyen Lee Mack yapıyor.

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