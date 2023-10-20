Acun Ilıcalı o yarışmanın haklarını satın aldı: Büyük ödül dudak uçuklattı!
Acun Ilıcalı’nın kurucusu olduğu Acun Medya, BBC Studios imzalı zeka oyunu formatı ‘The 1% Club’ın haklarını satın aldı. Formatın yerli versiyonu TV8’de yayınlanacak.
Televizyon endüstrisindeki yapım şirketleri ve program ekiplerinin katıldığı MIPCOM 2023 fuarı Cannes’da gerçekleşti.
Acun Medya, BBC Studios’un birçok ülkede ilgiyle takip edilen formatı ‘The 1% Club’ı satın aldı.
Her bölümü 120 dakikadan oluşan 10 bölümlük formatın yapımına 2023 sonlarında başlanması ve programın 2024’te ilk yarısında yayınlanması planlanıyor.
ACUNMEDYA CEO’su Ebru Atasav Tahrancı, yaptığı açıklamada, “BBC Studios’un dünyada çok izlenen formatı The 1% Club’ı Türk izleyicilerle buluşturacağımız için çok heyecanlıyız.
Yarışma formatının uluslararası başarısı dikkate alındığında, TV8’de yayınlanan eğlence formatlarımız arasında harika bir yer edineceğine inanıyoruz. Bu yeni yarışma formatımızı izleyicilerimizle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.” ifadelerini kullandı.
THE 1% CLUB NEDİR?
The 1% Club, bilimsel bir testle halkın zekasını ölçüyor. Stüdyo seyircisinden oluşan 100 kişinin katıldığı yarışma formatında, seyirciler bir dizi soruya yanıt veriyor.
Yarışmacılardan büyük ödül olan 100 bin avro (yaklaşık 3 milyon lira) kazanmak isteyenlerin, ülkenin sadece yüzde 1’inin doğru cevaplayabileceği bir soruyu çözmeleri gerekiyor.
Program ilk olarak Britanya’da ITV kanalında yayınlandı. Programın sunuculuğunu komedyen Lee Mack yapıyor.