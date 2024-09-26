Acun Ilıcalı Çok Pişman Oldu! Gizli Hazırlığı İfşalandı

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yapımcısı olduğu yarışma programlarının yeni çekim adresini belirledi. Fenerbahçe'nin Asbaşkanı ve Hull City'nin Başkanı olan Ilıcalı, Acun Medya'nın yapımcılığını üstlendiği yeni yarışma için Çanakkale'de bir parkur kuruyor. Sır gibi sakladığı yeni hazırlıklar ifşa olunca Ilıcalı çekimler için Çanakkale'yi seçtiğine adeta pişman oldu.