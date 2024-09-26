Acun Ilıcalı Çok Pişman Oldu! Gizli Hazırlığı İfşalandı
Fenerbahçe'nin Asbaşkanı ve Hull City'nin Başkanı olan Acun Ilıcalı, sessiz sedasız yaptığı hazırlıklar ifşa olunca adeta pişman oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yapımcısı olduğu yarışma programlarının yeni çekim adresini belirledi. Fenerbahçe'nin Asbaşkanı ve Hull City'nin Başkanı olan Ilıcalı, Acun Medya'nın yapımcılığını üstlendiği yeni yarışma için Çanakkale'de bir parkur kuruyor. Sır gibi sakladığı yeni hazırlıklar ifşa olunca Ilıcalı çekimler için Çanakkale'yi seçtiğine adeta pişman oldu.
Acun Ilıcalı, Türkiye'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği projelerine bir yenisini ekleyerek, Bayramiç'te büyük ilgi gören "La Isla" isimli Survivor yarışmasının 2. sezonunun bazı bölümlerini çekmek için kolları sıvadı.
ABD ile Meksika'da yayınlanan “La Isla”nın bazı oyunları Bayramiç Barajı'ndaki kuruyan alanlarda gerçekleştirileceği ifşa oldu. İspanyolca yayınlanacak yarışmada, 200 bin dolarlık büyük ödül için kıyasıya mücadele edecekler.