Acil durum konseyi toplandı: 2 yeni yarışmacı Survivor'a katıldı

Survivor ekrana gelen yeni bölüm acil durum konseyi ile başladı. Mavi takımda yarışan Yunus Emre ve Kırmızı takımda mücadele eden Berna'nın takım değiştirmesi kararı konseyden çıkarken Mavi takıma yedeklerden Aysu Keskin, Kırmızı takıma ise Yağmur Banda dahil oldu. İlk dokunulmazlık oyunu nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Kırmızı takım 6-3 önde götürdüğü müsabakanın son dakikalarında geriye düştü.