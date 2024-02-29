90'ların ünlü mankeninden, mankenlik ajansına dava: Hakan Peker'in klibi delil oldu
90'ların ünlü mankenlerinden Meltem Ören, Neşe Erberk’in mankenlik ajansına dava açtı. 1991'de çalışmaya başlamasına rağmen sigorta girişinin 1997'de yapıldığını söyleyen Ören, Hakan Peker'in klibini delil olarak gösterdi.
Eski manken ve fotomodel, Neşe Erberk’in şirketi Erberk Kast Prodüksiyon şirketi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı dava açtı. İstanbul 20. İş Mahkemesi’nde açılan davada, Ören ‘hak kaybına uğradığı’ iddiasında bulundu.
Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre Meltem Ören, Erberk’in şirketinde 14 Ağustos 1991’de işe başladı. Ören, anılan tarihte işe başladığını ispatını ise Hakan Peker’in iki klibinde oynamasını gösterdi.
Ören, Peker’in, ‘Kolay mı unutmak’ ve ‘Hey Corç’ isimli iki şarkının klip görüntülerini dosyaya sundu. Dilekçede ayrıca, Meltem Ören’in, ajansın yönlendirmesi ile katalog çekimlerine katıldığı iki firma ile ilgili görüntüleri de dosyaya sundu.
‘HAK KAYBINA UĞRADIM’
Dava dilekçesine göre, şirket Ören’in işe girişini ise 1 Haziran 1997 olarak SGK’ya bildirdi. İşe giriş bildiriminin geç yapılması nedeni ile hak kaybına uğradığını öne süren Ören, mahkemeden hizmet tespitinin yapılmasını talep etti.
HAKAN PEKER’İN KLİBİNDE OYNADI
Dava dilekçelerine göre, Meltem Ören, Erberk’in şirketinde 14 Ağustos 1991’de işe başladı. Ören, anılan tarihte işe başladığını ispatını ise Hakan Peker’in iki klibinde oynamasını gösterdi.
Ören, Peker’in, ‘Kolay mı unutmak’ ve ‘Hey Corç’ isimli iki şarkının klip görüntülerini dosyaya sundu. Dilekçede ayrıca, Meltem Ören’in, ajansın yönlendirmesi ile katalog çekimlerine katıldığı iki firma ile ilgili görüntüleri de dosyaya sundu.
‘HAK KAYBINA UĞRADIM’
Dava dilekçesine göre, şirket Ören’in işe girişini ise 1 Haziran 1997 olarak SGK’ya bildirdi. İşe giriş bildiriminin geç yapılması nedeni ile hak kaybına uğradığını öne süren Ören, mahkemeden hizmet tespitinin yapılmasını talep etti.