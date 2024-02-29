90'ların ünlü mankeninden, mankenlik ajansına dava: Hakan Peker'in klibi delil oldu

Ören, Peker’in, ‘Kolay mı unutmak’ ve ‘Hey Corç’ isimli iki şarkının klip görüntülerini dosyaya sundu. Dilekçede ayrıca, Meltem Ören’in, ajansın yönlendirmesi ile katalog çekimlerine katıldığı iki firma ile ilgili görüntüleri de dosyaya sundu.