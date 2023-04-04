90’ların çocuk yıldızıydı: Küçük Onur'u görenler tanıyamadı

Bir döneme damga vuran Küçük Onur’un son halini görenlerin ağızları açık kaldı. 90’lı yıllarda ve 2000’lerin başında güçlü sesi ile dikkat çeken ünlü isim Mahsun Kırmızıgül, Seda Sayan gibi usta isimlerle bir arada yer almıştı.