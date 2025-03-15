8 Yıllık Evlilik Sona Erdi! Doğum Günü Paylaşımında Duyurdu
Oyuncu çift Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli’nin boşanacağına dair iddialar bir süredir magazin gündemini meşgul ediyordu. Çiftten resmi bir açıklama gelmezken, Tatari’nin son sosyal medya paylaşımı ayrılık haberlerini doğruladı.
Kaynak: Haber Merkezi
‘Çocuklar Duymasın’ dizisiyle tanınan Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile New York’ta evlenmişti.
2020 yılında kızları Müjgan’ı kucaklarına alan çiftin, bir süredir evliliklerini kurtarmaya çalıştığı ancak fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırma kararı aldığı iddia ediliyordu.
Tatari, 36. yaş gününü kızı Müjgan ve Edip Tepeli ile birlikte kutladı. Ancak sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşım, boşanma iddialarını güçlendirdi. Oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Aile olmak baki, sevgililik ise bitebiliyor. Müjgan’a da dediğim gibi, neden bilmiyorum ama oluyor bazen işte. Bazı şeyler değişiyor ama esas önemli bazı diğer şeyler ise sonsuz. Ve geriye kalan her şey de lezzetli; anne-baba olmak, ortak olmak, arkadaş olmak, aile olmak. İyi ki doğdum. İyi ki aileyiz."
SOYADINI SİLDİ
Tatari’nin sosyal medya hesabındaki adını "Ayşecan Tatari Tepeli" yerine sadece "Ayşecan Tatari" olarak değiştirmesi de ayrılık haberlerini doğrulayan bir diğer detay oldu.
Çiftin boşanma süreciyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak Tatari’nin paylaşımı 8 yıllık evliliğin sona erdiği iddialarını güçlendirdi.