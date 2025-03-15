8 Yıllık Evlilik Sona Erdi! Doğum Günü Paylaşımında Duyurdu

Tatari, 36. yaş gününü kızı Müjgan ve Edip Tepeli ile birlikte kutladı. Ancak sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşım, boşanma iddialarını güçlendirdi. Oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aile olmak baki, sevgililik ise bitebiliyor. Müjgan’a da dediğim gibi, neden bilmiyorum ama oluyor bazen işte. Bazı şeyler değişiyor ama esas önemli bazı diğer şeyler ise sonsuz. Ve geriye kalan her şey de lezzetli; anne-baba olmak, ortak olmak, arkadaş olmak, aile olmak. İyi ki doğdum. İyi ki aileyiz."