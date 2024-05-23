66 yaşındaki ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor: Yıllara meydan okuyor

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı, 1983 yapımı Tokatçı filminde hayat verdiği Emine karakteriyle hafızalara kazınan Nazan Saatçi uzun süredir yaşamını ABD'de sürdürüyor. Sanatçı, adeta yıllara meydan okuyor.

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66 yaşındaki ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor: Yıllara meydan okuyor - Resim: 1

Tokatçı filminde Kemal Sunal'ın hayat verdiği Osman karakterinin kör kütük aşık olduğu Emine'ye hayat veren Nazan Saatçi'nin son hali ortaya çıktı.

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66 yaşındaki ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor: Yıllara meydan okuyor - Resim: 2

Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali gündem oldu. Usta oyuncuyu görenler tanıyamadı.

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66 yaşındaki ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor: Yıllara meydan okuyor - Resim: 3

66 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Oyuncunun son hali ise ağızları açık bıraktı.

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66 yaşındaki ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor: Yıllara meydan okuyor - Resim: 4

"HARİKA GÖRÜNÜYORSUNUZ"
Oyuncunun son haline sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı. Saatçi'ye "Harika görünüyorsunuz", "18 yaşında gibi", "Gençliğinizi neye borçlusunuz Nazan Hanım" gibi yorumlar yapıldı.

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66 yaşındaki ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor: Yıllara meydan okuyor - Resim: 5

Hayatını ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sürdüren Saatçi, "14 yıldır sanat çalışmalarıyla meşgulüm. Çocuk hikâyeleri yazıyor ve resim yapıyorum" dedi. Oyuncu, geçimini de bu eserlerinden kazanıyor.

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66 yaşındaki ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor: Yıllara meydan okuyor - Resim: 6

Ayrıca ABD'de hipnoterapi eğitimleri alan bir dönemin ünlü oyuncusu ayrıca, spiritüellik üzerine çalışmalar da yapıyor.

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66 yaşındaki ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor: Yıllara meydan okuyor - Resim: 7

İşte ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımlarından bazıları...

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66 yaşındaki ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor: Yıllara meydan okuyor - Resim: 8
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66 yaşındaki ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor: Yıllara meydan okuyor - Resim: 9
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66 yaşındaki ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor: Yıllara meydan okuyor - Resim: 10
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66 yaşındaki ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor: Yıllara meydan okuyor - Resim: 11
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66 yaşındaki ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor: Yıllara meydan okuyor - Resim: 12
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66 yaşındaki ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor: Yıllara meydan okuyor - Resim: 13
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66 yaşındaki ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor: Yıllara meydan okuyor - Resim: 14
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