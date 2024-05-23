66 yaşındaki ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor: Yıllara meydan okuyor
Usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı, 1983 yapımı Tokatçı filminde hayat verdiği Emine karakteriyle hafızalara kazınan Nazan Saatçi uzun süredir yaşamını ABD'de sürdürüyor. Sanatçı, adeta yıllara meydan okuyor.
Tokatçı filminde Kemal Sunal'ın hayat verdiği Osman karakterinin kör kütük aşık olduğu Emine'ye hayat veren Nazan Saatçi'nin son hali ortaya çıktı.
Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali gündem oldu. Usta oyuncuyu görenler tanıyamadı.
66 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Oyuncunun son hali ise ağızları açık bıraktı.
"HARİKA GÖRÜNÜYORSUNUZ"
Oyuncunun son haline sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı. Saatçi'ye "Harika görünüyorsunuz", "18 yaşında gibi", "Gençliğinizi neye borçlusunuz Nazan Hanım" gibi yorumlar yapıldı.
Hayatını ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sürdüren Saatçi, "14 yıldır sanat çalışmalarıyla meşgulüm. Çocuk hikâyeleri yazıyor ve resim yapıyorum" dedi. Oyuncu, geçimini de bu eserlerinden kazanıyor.
Ayrıca ABD'de hipnoterapi eğitimleri alan bir dönemin ünlü oyuncusu ayrıca, spiritüellik üzerine çalışmalar da yapıyor.
İşte ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımlarından bazıları...