6 yıllık evlilik bitiyor: Ünlü sunucu Nursel Ergin evi terk etti

Gelinim Mutfakta yarışmasının başarılı sunucusu Nursel Ergin, 2017 yılında nikah masasına oturduğu Murat Akyer ile boşanma kararı alarak evi terk etti. Çift, boşanma iddiasının ardından sessizliğini koruyor.

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6 yıllık evlilik bitiyor: Ünlü sunucu Nursel Ergin evi terk etti - Resim: 1

Yıllar önce yayınlanan "Var Mısın Yok Musun?" yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında sunuculuk yapmaya başlayan Nursel Ergin, uzun süredir Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğunu yapıyor.

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6 yıllık evlilik bitiyor: Ünlü sunucu Nursel Ergin evi terk etti - Resim: 2

Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ergin, bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi.

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6 yıllık evlilik bitiyor: Ünlü sunucu Nursel Ergin evi terk etti - Resim: 3

2017 yılında Murat Akyer ile nikah masasına oturan Nursel Ergin'in evliliğinde kara bulutlar dolaştığı iddia edildi. 

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6 yıllık evlilik bitiyor: Ünlü sunucu Nursel Ergin evi terk etti - Resim: 4

Oda TV'de yer alan habere göre, ünlü isim boşanma kararı alarak eşiyle yaşadığı evden ayrıldı.

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