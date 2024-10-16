6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler
Uzun bir aranın ardından, 2018'den bu yana beklenen Victoria's Secret Fashion Show, dün gece muhteşem bir dönüş yaptı! New York saatiyle 20.00’de, Türkiye'de ise 16 Ekim gecesi saat 02.00’de başlayan defile, dünya genelinden milyonlarca izleyiciyi ekran başına topladı.
New York saatiyle 20.00’de, Türkiye'de ise 16 Ekim gecesi saat 02.00’de başlayan Victoria's Secret defilesi dünyayı ekran başına kilitledi.
Değişimiyle epey gündem olan Adriana Lima'dan ilk transeksüel manken Valentina Sampaio'ya, Gigi Hadid'den Barbara Palvin'e birçok efsane melek podyuma çıktı.
DİLAN ÇİÇEK DENİZ PEMBE HALIDA
2014'te Miss Turkey güzeli seçilen Dilan Çiçek Deniz, o zamanlar Türkiye'den Victoria's Secret'ın pembe halısında yürümek için seçmelere davet edilen ilk Türk olmuştu. Ancak Victoria's Secret'ın geri çekilmesiyle bu ilk gerçekleşemedi.
6 yıl sonra geri dönen şovda markanın özel davetlisi olan Dilan Çiçek Deniz, pembe halıda yürüdü ve milyonların beklediği şovu, dünyadan pek çok ünlü isimle birlikte izledi.
6 yılın ardından gerçekleştirilen bu özel gecede melekler ve şova renk katan ünlü şarkıcılar neler giydi?
İşte nefes kesen defileden kareler...
Gigi Hadid
Gigi Hadid
Irına Shayk
Adriana Lima
Bella Hadid
Imaan Hammam
Liu Wen
Kate Moss
Joan Smalls
Anok Yai
Ashley Graham
Alex Consani
Candice Swanepoel
Candice Swanepoel
Alessandra Ambrosio
Behati Prinsloo
Valentina Sampaio
Awar Odhiang
Carla Bruni
Eva Herzigová
Jasmine Tookes
Barbara Palvin Sprouse
Josephine Skriver
Paloma Elsesser
Lila Moss
Blesnya Minher
Devyn Garcia
Doutzen Kroes
Vittoria Ceretti
Taylor Hill
Alaato Jazyp
Grace Elizabeth
Rianne Van Rompaey
Tyra Banks