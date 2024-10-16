6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler

DİLAN ÇİÇEK DENİZ PEMBE HALIDA

2014'te Miss Turkey güzeli seçilen Dilan Çiçek Deniz, o zamanlar Türkiye'den Victoria's Secret'ın pembe halısında yürümek için seçmelere davet edilen ilk Türk olmuştu. Ancak Victoria's Secret'ın geri çekilmesiyle bu ilk gerçekleşemedi.