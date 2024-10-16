6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler

Uzun bir aranın ardından, 2018'den bu yana beklenen Victoria's Secret Fashion Show, dün gece muhteşem bir dönüş yaptı! New York saatiyle 20.00’de, Türkiye'de ise 16 Ekim gecesi saat 02.00’de başlayan defile, dünya genelinden milyonlarca izleyiciyi ekran başına topladı.

Dilan Çiçek Deniz
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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 1

New York saatiyle 20.00’de, Türkiye'de ise 16 Ekim gecesi saat 02.00’de başlayan Victoria's Secret defilesi dünyayı ekran başına kilitledi.

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 2

Değişimiyle epey gündem olan Adriana Lima'dan ilk transeksüel manken Valentina Sampaio'ya, Gigi Hadid'den Barbara Palvin'e birçok efsane melek podyuma çıktı.

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 3

DİLAN ÇİÇEK DENİZ PEMBE HALIDA

2014'te Miss Turkey güzeli seçilen Dilan Çiçek Deniz, o zamanlar Türkiye'den Victoria's Secret'ın pembe halısında yürümek için seçmelere davet edilen ilk Türk olmuştu. Ancak Victoria's Secret'ın geri çekilmesiyle bu ilk gerçekleşemedi.

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 4

6 yıl sonra geri dönen şovda markanın özel davetlisi olan Dilan Çiçek Deniz, pembe halıda yürüdü ve milyonların beklediği şovu, dünyadan pek çok ünlü isimle birlikte izledi.

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 5
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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 6

6 yılın ardından gerçekleştirilen bu özel gecede melekler ve şova renk katan ünlü şarkıcılar neler giydi?

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 7

İşte nefes kesen defileden kareler...

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 8

Gigi Hadid

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 9

Gigi Hadid

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 10

Irına Shayk

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 11

Adriana Lima

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 12

Bella Hadid

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 13

Imaan Hammam

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 14

Liu Wen

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 15

Kate Moss

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 16

Joan Smalls

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 17

Anok Yai

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 18

Ashley Graham

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 19

Alex Consani

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 20

Candice Swanepoel

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 21

Candice Swanepoel

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 22

Alessandra Ambrosio

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 23

Behati Prinsloo

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 24

Valentina Sampaio

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 25

Awar Odhiang

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 26

Carla Bruni

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 27

Eva Herzigová

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 28

Jasmine Tookes

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 29

Barbara Palvin Sprouse

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 30

Josephine Skriver

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 31

Paloma Elsesser

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 32

Lila Moss

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 33

Blesnya Minher

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 34

Devyn Garcia

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 35

Doutzen Kroes

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 36

Vittoria Ceretti

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 37

Taylor Hill

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 38

Alaato Jazyp

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 39

Grace Elizabeth

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 40

Rianne Van Rompaey

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6 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü... Victoria's Secret Defilesinden Kareler - Resim: 41

Tyra Banks

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