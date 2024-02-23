5 yıldır aşk yaşayan ünlü çift nişanlandı
Yaklaşık 5 yıldır aşk yaşayan Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.
Yaklaşık 5 yıldır aşk yaşayan oyuncu Tolga Sarıtaş ile modacı Zeynep Mayruk, evlilik yolunda ilk adımı attı.
Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, dün akşam ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle nişanlandı.
Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, geceye ait kareleri ise sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Yayımlanan fotoğraflarda Zeynep Mayruk'un nişan gecesinde transparan detayları olan beyaz dantelli bir takım giymeyi tercih ederken, Tolga Sarıtaş'ın da düz siyah bir takım elbise giydiği görüldü.