35 kilo veren oyuncu bambaşka biri oldu
Duy Beni dizisinde Emine karakterini canlandıran oyuncu Lydia Cemre Özşişman 5 ayda tam 35 kilo verdi. İşte, 29 yaşındaki oyuncunun şaşırtan değişimi...
Duy Beni dizisinde Emine karakterini canlandıran oyuncu Lydia Cemre Özşişman tam 35 kilo verdi. Beş ayda 35 kilo veren oyuncu yeni haliyle sosyal medyada gündem oldu.
2022 yazında başlayıp yaz sezonunda ekran macerasını sonlandıran 'Duy Beni' isimli dizide Emine karakterine hayat veren Lydia Cemre Özşişman, bu rolüyle sevilen oyuncular arasında girmişti.
Ünlü oyuncu, bir süredir fazla kilolarıyla mücadele ettiği için bu durumu sonlandırarak aldığı kiloları vermek için ameliyat oldu. 30 yaşındaki oyuncu tüp mide ameliyatı olarak beş ayda tam 35 kilo verdi.
Lydia Cemre Özşişman kilo vererek bambaşka görünüme ulaştı.
LYDIA CEMRE ÖZŞİŞMAN NASIL ZAYIFLADI?
Özşişman, fazla kilolarından kurtulmaya karar vererek 10 ay önce tüp mide ameliyatı oldu.
Cesur bir karar alarak ameliyat masasına yatan oyuncu ameliyatın ardından 5 ay içinde 35 kilo verdi.
Ünlü oyuncuya sosyal medyada yorum ve beğeni yağıyor.
LYDIA CEMRE ÖZŞİŞMAN KİMDİR?
Lydia Cemre Özşişman 1 Ocak, 1996 senesinde İzmir'de dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden başarı ile mezun olan Özşişman, birçok tiyatro oyununda sahne aldı.
İlk dizi oyunculuk deneyimini 2022 senesinde Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni isimli dizi ile yaptı.