28 yıllık evlilik tek celsede bitti: Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer boşandı
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, Sabancı Holding üst düzey yöneticisi olan 28 yıllık eşi Haluk Dinçer'den 10 dakika süren dava ile boşandı. Suzan Sabancı’nın yakın çevresinden ricası ise dikkat çekti…
28 yıl aynı yastığa baş koyan Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer, boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. İş dünyasını ve sosyeteyi şoke eden boşanma önceki gün gerçekleşti.
Ünlü çift, Beykoz Adliyesi'nde 10 dakika süren duruşmayla resmen boşandı.
Dostça ayrılan eski eşler birlikte çalışmaya devam edecek…
Sabah yazarı Bülent Cankut, boşanacakları iddiaları üzerine Suzan Sabancı ile konuşmuş ve Sabancı’nın "28 yıllık sevgi ve saygıyla dolu, renkli bir evlilik yaşantımızın ardından, iyi düşünerek, çocuklarımızla da istişare ederek bu birlikteliği sonlandırma kararı aldık" dediğini aktarmıştı.
Sabancı Holding'in Gıda ve Perakendecilik Grup Başkanı olan TÜSİAD eski Başkanı Haluk Dinçer de "Bundan sonraki süreçte, çekirdek ailemizin birliğini korumaya kararlıyız" demişti.
İddialara göre boşanmanın ardından Suzan Sabancı, yakın çevresinden bir ricada bulundu:
"Bizi seven dostlarımızdan ve arkadaşlarımızdan, bu kararımıza saygı göstermelerini rica ediyoruz."
Haluk Dinçer de boşanmanın ardından "İkimizin birbirine olan bağlılığını, en iyi arkadaş olarak sürdürmenin, en sağlıklı yol olacağını düşünüyoruz" diyerek dost kalacaklarını belirtti.
28 yılın ardından boşanmaya karar veren Dinçer çiftinin, 27 yaşında Haluk Akay adlı bir oğulları ve 25 yaşında Ceyda adlı bir kızları var.