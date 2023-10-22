28 yıllık evlilik tek celsede bitti: Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer boşandı

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, Sabancı Holding üst düzey yöneticisi olan 28 yıllık eşi Haluk Dinçer'den 10 dakika süren dava ile boşandı. Suzan Sabancı’nın yakın çevresinden ricası ise dikkat çekti…

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28 yıllık evlilik tek celsede bitti: Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer boşandı - Resim: 1

28 yıl aynı yastığa baş koyan Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer, boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. İş dünyasını ve sosyeteyi şoke eden boşanma önceki gün gerçekleşti.

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28 yıllık evlilik tek celsede bitti: Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer boşandı - Resim: 2

Ünlü çift, Beykoz Adliyesi'nde 10 dakika süren duruşmayla resmen boşandı.

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28 yıllık evlilik tek celsede bitti: Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer boşandı - Resim: 3

Dostça ayrılan eski eşler birlikte çalışmaya devam edecek…

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28 yıllık evlilik tek celsede bitti: Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer boşandı - Resim: 4

Sabah yazarı Bülent Cankut, boşanacakları iddiaları üzerine Suzan Sabancı ile konuşmuş ve Sabancı’nın "28 yıllık sevgi ve saygıyla dolu, renkli bir evlilik yaşantımızın ardından, iyi düşünerek, çocuklarımızla da istişare ederek bu birlikteliği sonlandırma kararı aldık" dediğini aktarmıştı.

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28 yıllık evlilik tek celsede bitti: Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer boşandı - Resim: 5

Sabancı Holding'in Gıda ve Perakendecilik Grup Başkanı olan TÜSİAD eski Başkanı Haluk Dinçer de "Bundan sonraki süreçte, çekirdek ailemizin birliğini korumaya kararlıyız" demişti.

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28 yıllık evlilik tek celsede bitti: Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer boşandı - Resim: 6

İddialara göre boşanmanın ardından Suzan Sabancı, yakın çevresinden bir ricada bulundu:

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28 yıllık evlilik tek celsede bitti: Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer boşandı - Resim: 7

"Bizi seven dostlarımızdan ve arkadaşlarımızdan, bu kararımıza saygı göstermelerini rica ediyoruz."

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28 yıllık evlilik tek celsede bitti: Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer boşandı - Resim: 8

Haluk Dinçer de boşanmanın ardından "İkimizin birbirine olan bağlılığını, en iyi arkadaş olarak sürdürmenin, en sağlıklı yol olacağını düşünüyoruz" diyerek dost kalacaklarını belirtti.

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28 yıllık evlilik tek celsede bitti: Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer boşandı - Resim: 9

28 yılın ardından boşanmaya karar veren Dinçer çiftinin, 27 yaşında Haluk Akay adlı bir oğulları ve 25 yaşında Ceyda adlı bir kızları var.

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28 yıllık evlilik tek celsede bitti: Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer boşandı - Resim: 10
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28 yıllık evlilik tek celsede bitti: Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer boşandı - Resim: 11
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