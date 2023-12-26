2023’ün en çok konuşulan ünlüleri belli oldu: İşte zirvedeki isim!

METİN UCA DA LİSTEDE

Listenin 10. sırasında ise 13.485 haberle Metin Uca bulunuyor. Sunucu, yazar ve seslendirme sanatçısı Metin Uca, 17 Kasım'da hayatını kaybetmişti. Son röportajını Haberler.com'a veren Uca, vasiyetini açıklayarak "Burası özgür bir ülke olsa yakılarak ölmek isteyenlere de saygı duyulurdu. Ama ne yazık ki böyle bir şansımız yok. Yakılarak ölmek ve küllerimin de İstanbul boğazından serpilmesini istiyorum. Ne yazık ki böyle bir şansım yok. İki yüzlü cenaze törenlerini istemediğim için yakılarak ölmeyi çok istiyorum. Umarım dostlarım ve bu konuda bıraktığım vasiyet çerçevesinde bunu yaparlar. Tören istemiyorum çünkü. Hatırlanmak istemiyorum" demişti.