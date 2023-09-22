20 kilo vermişti: İşte Bergüzar Korel'in zayıflama sırrı

20 kilo veren Bergüzar Korel'in zayıflama sırrı ortaya çıktı. Kilo veren Korel, meme küçültme ameliyatı da oldu.

Bergüzar Korel
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20 kilo vermişti: İşte Bergüzar Korel'in zayıflama sırrı - Resim: 1

3 çocuk annesi olan Bergüzar Korel hamilelik kilolarını hızla verdi. Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan Korel ekranlara dönmeye hazırlanırken imaj değiştirdi ve bir hayli zayıfladı.

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20 kilo vermişti: İşte Bergüzar Korel'in zayıflama sırrı - Resim: 2

8 ay gibi kısa bir sürede 20 kilo vererek iğne ipliğe dönen Korel son hallerini sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.

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20 kilo vermişti: İşte Bergüzar Korel'in zayıflama sırrı - Resim: 3

Korel’in formda hali takipçileri arasında ‘Mide ameliyatı mı oldu?’ sorularına neden oldu. Düğüm dizisiyle ekrana dönecek olan Bergüzar Korel’in zayıflık sırrı da öğrenildi.

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20 kilo vermişti: İşte Bergüzar Korel'in zayıflama sırrı - Resim: 4

2. Sayfa’nın haberine göre; Bergüzar Korel, 8 ayda 20 kilo verdi.

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