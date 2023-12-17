Yeşilçam'ın en güzel kadını kim tartışması: Hülya Avşar, Gülşen Bubikoğlu, Filiz Akın...

X(eski adıyla Twitter) platformunda bir kullanıcının "Yeşilçam'da en güzel yüz kime ait?" sorusu üzerine kullanıcılar arasında bir tartışma yaşandı.

Yeşilçam'a oyunculuğu ve güzelliğyle damga vurmuş 9 kadını, kullanıcılar tarafından yorumlandı.

Kullanıcılar, beğendiği ve hayranı olduğu kadının en güzel yüze sahip olduğunu söyledi.

9 kadın arasından Hülya Avşar ve Gülşen Bubikoğlu isimleri ön plana çıktı.

Sizce Yeşilçam'da en güzel yüze sahip olan kadın kim?

İşte tartışma konusu olan o 9 kadın: