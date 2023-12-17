Yeşilçam'ın en güzel kadını kim tartışması: Hülya Avşar, Gülşen Bubikoğlu, Filiz Akın...
Sosyal medyada bir kullanıcının "Yeşilçam'da en güzel yüz kime ait?" sorusu üzerine bir tartışma başlatıldı. Yeşilçam'ın güzelliğiyle büyüleyen 9 kadını kullanıclar tarafından günem oldu. Peki sizce en güzel yüz kime ait?
X(eski adıyla Twitter) platformunda bir kullanıcının "Yeşilçam'da en güzel yüz kime ait?" sorusu üzerine kullanıcılar arasında bir tartışma yaşandı.
Yeşilçam'a oyunculuğu ve güzelliğyle damga vurmuş 9 kadını, kullanıcılar tarafından yorumlandı.
Kullanıcılar, beğendiği ve hayranı olduğu kadının en güzel yüze sahip olduğunu söyledi.
9 kadın arasından Hülya Avşar ve Gülşen Bubikoğlu isimleri ön plana çıktı.
Sizce Yeşilçam'da en güzel yüze sahip olan kadın kim?
İşte tartışma konusu olan o 9 kadın:
EMEL SAYIN
FATMA GİRİK
FİLİZ AKIN
GÜLŞEN BUBİKOĞLU
HÜLYA AVŞAR
HÜLYA KOÇYİĞİT
MÜJDE AR
NECLA NAZIR
TÜRKAN ŞORAY