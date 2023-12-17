Yeşilçam'ın en güzel kadını kim tartışması: Hülya Avşar, Gülşen Bubikoğlu, Filiz Akın...

Sosyal medyada bir kullanıcının "Yeşilçam'da en güzel yüz kime ait?" sorusu üzerine bir tartışma başlatıldı. Yeşilçam'ın güzelliğiyle büyüleyen 9 kadını kullanıclar tarafından günem oldu. Peki sizce en güzel yüz kime ait?

Hülya Avşar Hülya Koçyiğit Filiz Akın Yeşilçam
Yeşilçam'ın en güzel kadını kim tartışması: Hülya Avşar, Gülşen Bubikoğlu, Filiz Akın... - Resim: 1

X(eski adıyla Twitter) platformunda bir kullanıcının "Yeşilçam'da en güzel yüz kime ait?" sorusu üzerine kullanıcılar arasında bir tartışma yaşandı.

Yeşilçam'a oyunculuğu ve güzelliğyle damga vurmuş 9 kadını, kullanıcılar tarafından yorumlandı.

Kullanıcılar, beğendiği ve hayranı olduğu kadının en güzel yüze sahip olduğunu söyledi.

9 kadın arasından Hülya Avşar ve Gülşen Bubikoğlu isimleri ön plana çıktı.

Sizce Yeşilçam'da en güzel yüze sahip olan kadın kim?

İşte tartışma konusu olan o 9 kadın:

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Yeşilçam'ın en güzel kadını kim tartışması: Hülya Avşar, Gülşen Bubikoğlu, Filiz Akın... - Resim: 2

EMEL SAYIN

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Yeşilçam'ın en güzel kadını kim tartışması: Hülya Avşar, Gülşen Bubikoğlu, Filiz Akın... - Resim: 3

FATMA GİRİK

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Yeşilçam'ın en güzel kadını kim tartışması: Hülya Avşar, Gülşen Bubikoğlu, Filiz Akın... - Resim: 4

FİLİZ AKIN

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Yeşilçam'ın en güzel kadını kim tartışması: Hülya Avşar, Gülşen Bubikoğlu, Filiz Akın... - Resim: 5

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

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Yeşilçam'ın en güzel kadını kim tartışması: Hülya Avşar, Gülşen Bubikoğlu, Filiz Akın... - Resim: 6

HÜLYA AVŞAR

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Yeşilçam'ın en güzel kadını kim tartışması: Hülya Avşar, Gülşen Bubikoğlu, Filiz Akın... - Resim: 7

HÜLYA KOÇYİĞİT

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Yeşilçam'ın en güzel kadını kim tartışması: Hülya Avşar, Gülşen Bubikoğlu, Filiz Akın... - Resim: 8

MÜJDE AR

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Yeşilçam'ın en güzel kadını kim tartışması: Hülya Avşar, Gülşen Bubikoğlu, Filiz Akın... - Resim: 9

NECLA NAZIR

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Yeşilçam'ın en güzel kadını kim tartışması: Hülya Avşar, Gülşen Bubikoğlu, Filiz Akın... - Resim: 10

TÜRKAN ŞORAY

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