Yasak Elma finalinde Yıldız ve Ender'in o sahnesi kanal tarafından sansürlenmiş

FOX TV'de izleyicilerle buluşan 'Yasak Elma' dizisi pazartesi akşamı ekrana veda etti. Uzun yıllar ekranda olan diziden pek çok ünlü isim geçti. Planlanan final tarihinden bir hafta önce bitirilen dizinin çok konuşulacak bir sahnesinin çekilmediği de ortaya çıktı.