Yasak Elma finalinde Yıldız ve Ender'in o sahnesi kanal tarafından sansürlenmiş
Televizyon ekranlarının uzun soluklu dizisi Yasak Elma en sonunda final yaptı. Şevval Sam ve Eda Ece'nin parladığı dizi 6 yıllık ekran serüveninin sonuna geldi.
FOX TV'de izleyicilerle buluşan 'Yasak Elma' dizisi pazartesi akşamı ekrana veda etti. Uzun yıllar ekranda olan diziden pek çok ünlü isim geçti. Planlanan final tarihinden bir hafta önce bitirilen dizinin çok konuşulacak bir sahnesinin çekilmediği de ortaya çıktı.
Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizide İsmail Demirci‘nin hayat verdiği Nazım’ı çok beğenen Yıldız (Eda Ece) ile Ender (Şevval Sam) birbirinden habersiz onun davet ettiği partiye gitmiş ve orada karşılaşınca da çok şaşırmıştı.
YASAK ELMA FİNAL SAHNESİ
“Yıldız, Ender’i partide karşısında görünce ‘Gel sen bakayım buraya!” diyerek sinirle Ender’in saçına yapışıyordu.
Ender de altta kalmıyor ve “Sen artık çok oldun, Altı senedir bitmedin be!” diyerek Yıldız’ın saçına yapışıyordu.