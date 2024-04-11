Yarın 4 yeni film gösterime giriyor

Bodrum Seferi: Bodrum Seferi, rüyalarına giren yeri gazete ilanında görmesiyle yola koyulan bir adamın başına gelen olayları konu ediyor. Sefer, anasız babasız büyüyen genç bir adamdır. Askerlik dışında köyünden dışarı adım atmayan Sefer’in hayatı, rüyalarına giren yeri bir gazete ilanında görmesiyle bambaşka bir hal alır. Genç adam, rüyalarında kendisini lüks bir otelde hayatında göremeyeceği kadar güzel kızlarla dans ederken görmektedir. Sefer, rüyalarına giren yerin Bodrum olduğunu öğrenmesiyle büyük bir heyecana kapılsa da yola çıkacak parası yoktur. Ancak onu sevenlerin yardımıyla gereken parayı toplayan Sefer, vakit kaybetmeden yola çıkar. “Her şey dahil” kavramını tüm Bodrum için geçerli sanan Sefer, bu yanlış anlama nedeniyle kendisini türlü olayların içerisinde bulur.