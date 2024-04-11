Yarın 4 yeni film gösterime giriyor
4 yeni film, 12 Nisan Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak. İşte, o filmler...
Omen: İlk Kehanet: Omen: İlk Kehanet, kendi inancını sorgulamasına neden olan bir karanlıkla karşı karşıya kalan bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir Amerikalı, rahibe olarak yemin ettikten sonra, kilisede göreve başlamak üzere Roma'ya gönderilir. Ancak oraya gittiğinde kendi inancını sorgulamasına neden olan bir karanlıkla karşılaşır. Bu durumun ardından genç kadın, kötülüğün vücut bulmuş halinin doğuşunu ümit eden korkunç bir komployu ortaya çıkarır.
Bodrum Seferi: Bodrum Seferi, rüyalarına giren yeri gazete ilanında görmesiyle yola koyulan bir adamın başına gelen olayları konu ediyor. Sefer, anasız babasız büyüyen genç bir adamdır. Askerlik dışında köyünden dışarı adım atmayan Sefer’in hayatı, rüyalarına giren yeri bir gazete ilanında görmesiyle bambaşka bir hal alır. Genç adam, rüyalarında kendisini lüks bir otelde hayatında göremeyeceği kadar güzel kızlarla dans ederken görmektedir. Sefer, rüyalarına giren yerin Bodrum olduğunu öğrenmesiyle büyük bir heyecana kapılsa da yola çıkacak parası yoktur. Ancak onu sevenlerin yardımıyla gereken parayı toplayan Sefer, vakit kaybetmeden yola çıkar. “Her şey dahil” kavramını tüm Bodrum için geçerli sanan Sefer, bu yanlış anlama nedeniyle kendisini türlü olayların içerisinde bulur.
Acımasız: Acımasız, insan kaçakçılığı yapan adamların peşine düşen acılı bir babanın hikayesini konu ediyor. Harry, acımasız bir saldırıda öldürülen kızını kaybetmenin acısını atlatmaya çalışan bir lise koçudur. Hayatına devam etmekte zorlanan Harry, bir gün bir öğrencisinin kızınınkine benzer koşullarda ortadan kaybolduğunu öğrenir. Bu durum üzerine Harry, öğrencisini insan kaçakçılığı operasyonu için kaçıran adamların peşine düşer. Meseleyi kendi eline alan Harry, öğrencisini kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.
Vincent Ölmeli: Vincent Ölmeli, hiçbir neden yokken saldırıya uğrayan bir adamın hikayesini konu ediyor. Sıradan bir yaşam süren Vincent’ın hayatı, bir gece saldırıya uğramasıyla alt üst olur. İnsanlar hiçbir neden yokken Vincent’ı öldürmek ister. Vincent, saldırıdan sonra başlarda hayatına normal bir şekilde devam etmeye çalışır. Ancak çok geçmeden durum kötüleşir ve Vincent kaçıp, yaşam tarzını tamamen değiştirmek zorunda kalır.