Vizyonda bu hafta: Bugün 11 yeni film gösterime giriyor

Blue Beetle

Tür: Aksiyon, Fantastik, Macera

Yönetmen: Angel Manuel Soto

Oyuncular: Xolo Maridueña, Bruna Marquezine, Susan Sarandon

Blue Beetle, Meksikalı Amerikalı bir genç olan Jamie Reyes’in hayatına odaklanıyor. Ergenlik çağındaki Jamie Reyes, en yakın arkadaşları olan Paco ve Brenda ile okuldan dönerken tuhaf bir böceğe rastlarlar. Reyes, tuhaf bir arsaya gömülü olan böceği incelemek için eve götürmeye karar verir.