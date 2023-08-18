Vizyonda bu hafta: Bugün 11 yeni film gösterime giriyor
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 11 film vizyona girdi. 18 Ağustos Cuma gününden itibaren vizyona giren filmler şöyle...
Blue Beetle
Tür: Aksiyon, Fantastik, Macera
Yönetmen: Angel Manuel Soto
Oyuncular: Xolo Maridueña, Bruna Marquezine, Susan Sarandon
Blue Beetle, Meksikalı Amerikalı bir genç olan Jamie Reyes’in hayatına odaklanıyor. Ergenlik çağındaki Jamie Reyes, en yakın arkadaşları olan Paco ve Brenda ile okuldan dönerken tuhaf bir böceğe rastlarlar. Reyes, tuhaf bir arsaya gömülü olan böceği incelemek için eve götürmeye karar verir.
Carmen
Tür: Dram, Romantik
Yönetmen: Benjamin Millepied
Oyuncular: Paul Mescal, Melissa Barrera, Rossy de Palma
Carmen, güçlü, gizemli kadın olan annesinin öldürülmesinin ardından Meksika çölündeki evinden kaçmak zorunda kalan genç ve son derece bağımsız bir kadının hikayesini konu ediyor.
Suna
Tür: Dram
Yönetmen: Çiğdem Sezgin
Oyuncular: Nurcan Eren, Tarık Papuççuoğlu, Fırat Tanış
Suna, erkek egemen dünyada istediği şekilde yaşamaya çalışan, yersiz yurtsuz bir kadının hikayesini konu ediyor.
Büyülü Kahramanlar: Büyük Macera
Tür: Animasyon
Yönetmen: Andrey Kolpin
Yıllar önce insanlar ve peri masalı halkı birlikte Mucizeler Krallığı’nda mutlu bir yaşam sürer. Kaşi adındaki bir savaşçı, uzun zaman önce sevdiklerinin ölümüne neden olan Buz Canavarı ve onun hizmetkarı Beyaz Gölge’den intikam almak için krallığın başkentine gelir.