Vizyonda bu hafta: 8 yeni film gösterime girecek

Rüya Senaryo: Talihsiz aile babası Paul Matthews, evrimsel biyolojiye meraklı ve kendi anonimliğine önem veren bir profesördür. Onun hayatı, milyonlarca yabancının aniden onu rüyalarında görmeye başlamasıyla alt üst olur. Hayatta olduğu gibi, bu rüyalardaki varlığı da banal ve müdahaleci değildir; o sadece oradadır, yabancıların fantezilerine ve kabuslarına kayıtsız bir şekilde bakmaktadır. Yine de bir gecede ünlü olur ve uzun süredir kendisinden mahrum bırakılan ilgiyi kısa sürede kazanır. Ancak çok geçmeden beklenmedik yıldızlığının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır.