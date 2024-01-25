Vizyonda bu hafta: 8 yeni film gösterime girecek
26 Ocak Cuma günü, 8 yeni film vizyona giriyor. İşte, o filmler:
Büyük Macera 2: Sürpriz Misafir: Büyük Macera filminin devam hikâyesi, ayı Mic Mic ve arkadaşları tavşan, panda, leylek ile birlikte yeni bir teslimat için çıktıkları serüveni konu ediniyor. Mic Mic, tavşan Oscar, panda ve leylek Karl ile birlikte, küçük bir ayı yavrusunu uzaklardaki bir ormanda ailesine teslim etmek için sürprizlerle dolu bir yolculuğa çıkarlar.
Çıkış Yok: Çıkış Yok, düşen bir uçağın içerisinde yaşam mücadelesi veren bir grup insanın yaşadıklarını konu ediyor. İçerisinde farklı geçmişlere ve bambaşka karakterlere sahip insanların olduğu bir uçak, Pasifik Okyanusu üzerinden geçerken düşer. Düşen uçakta hayatta kalan insanlar büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalır. Hava kaynakları gittikçe tükenmektedir ve tehlikeler dört bir yandan onlara yaklaşmaktadır. Suyun dibinde mahsur kalan insanlar, hayatta kalmak için zorlu bir mücadeleye girişir.
Cem Karaca'nın Gözyaşları: Cem Karaca’nın Gözyaşları, 8 Şubat 2004 yılında hayata veda eden, “Tamirci Çırağı”, “Namus Belası”, “Bu Son Olsun”, “Resimdeki Gözyaşları” gibi birçok esere imza atan Anadolu rock müziğin efsane ismi Cem Karaca'nın hayat hikayesini konu ediyor. Müzik kariyeri ve özel yaşamıyla ilham veren isimlerden olan Cem Karaca'nın hayatının bilinmeyenlerinin anlatıldığı yapımda, müzikle geçen elli sekiz yıllık bir ömrün içindeki büyük başarılar, çatışmalar, aşklar ve iniş çıkışları gözler önüne seriliyor.
Rüya Senaryo: Talihsiz aile babası Paul Matthews, evrimsel biyolojiye meraklı ve kendi anonimliğine önem veren bir profesördür. Onun hayatı, milyonlarca yabancının aniden onu rüyalarında görmeye başlamasıyla alt üst olur. Hayatta olduğu gibi, bu rüyalardaki varlığı da banal ve müdahaleci değildir; o sadece oradadır, yabancıların fantezilerine ve kabuslarına kayıtsız bir şekilde bakmaktadır. Yine de bir gecede ünlü olur ve uzun süredir kendisinden mahrum bırakılan ilgiyi kısa sürede kazanır. Ancak çok geçmeden beklenmedik yıldızlığının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır.
Kaptan Benim: Kaptan Benim, hayallerini gerçekleştirmek için Senegal'den ayrılarak Avrupa'ya gitmeye çalışan iki gencin macera dolu hikayesini konu ediyor. Yıllardır hayalini kurdukları şeyleri artık gerçekleştirmek isteyen Seydou ve Moussa, bu amaçla Senegal’den ayrılıp Avrupa’ya gitmeye karar verir. Dünyayı keşfedip, rap yıldızı olmayı hayal eden Seydou ve Moussa, yolculukları boyunca çölün tuzakları, Libya'daki gözaltı merkezlerinin dehşeti ve denizin tehlikeleri gibi bir dizi zorlukla karşı karşıya kalır.
Şeytan1: Şeytan1, bir fotoğrafçının can alıcı karelerinin ardında yatan korkunç gerçekleri konu ediyor. Yönetmen koltuğunda Özlem Yiğit'in oturduğu korku türündeki "Şeytan1" filminin oyuncu kadrosunda Emine Söyler, Fatih Tazeoğlu, Büşra Şuraz, Çağla Kirlibal gibi isimler yer alıyor.
Ruhlar Bölgesi: Karanlık Taraf: Gizli Bilgelik Tarikatının kurucusu olan Doktor Joseph Cawl nedeni anlaşılmayan bir yangında ölür. Bu ölümün arkasındaki sır perdesi henüz çözülememiştir. Ancak doktorun ölümünden sorumlu tutulan beş tarikat üyesi olayın ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak ister. Bu amaçla paranormal araştırmacı Amara Rowan ile iletişime geçerler.
Haydi Tut Elimi: Dans tutkunu iki genç yetenek İpek ve Kaan, yurtdışındaki dans okulunda eğitim alabilmek için seçmelere katılacaktır. Seçmelere katılmanın yoluysa “bir şarkının hikâyesini” bulmaktan geçer. Duygu ve Kaan, en yakın arkadaşlarını da yanlarına alarak “malum şarkının hikayesi” için müthiş bir maceraya çıkar.