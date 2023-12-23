Vanity Fair seçti: İşte 2023'ün en iyi 21 filmi!
Vanity Fair'in baş eleştirmeni tarafından 2023 senesinin en iyi 21 filmi seçildi. Listede 'Zavallılar', 'Mükemmel Günler' gibi yapımlar yer aldı.
Vanity Fair'in baş eleştirmeni Richard Lawson, 2023 yılının en iyi filmlerini listeledi. İşte, bu yılın en iyi filmleri...
21. Reality
Onurlu bir terhis ve denizaşırı STK'larda iş bulma girişimi başarısız olduktan sonra, sonunda Pluribus International Corporation tarafından işe alındı. Winner burada, İran'ın havacılık programı ile ilgili belgeleri tercüme edecekti. Daha sonra The Intercept'e sızdıracağı gizli belgeleri de burada keşfetti.
20. Blue Beetle
Film, Meksikalı Amerikalı bir genç olan Jamie Reyes'in hayatına odaklanıyor.
19. Pretty Red Dress
Dionne Edwards'ın ilk uzun metrajlı filmi, siyah bir Londralı ailenin dünyasının, güzel, taşlı kırmızı bir elbisenin satın alınmasıyla sarsılmasını inceliyor.
18. Sharper
Bir grup dolandırıcı, tamamen soyulmaya hazır olan zengin bir aileyi ele geçirir. Ancak dolandırıcıların mükemmel bir planı olsa da, romantik duygular ve kıskançlık kısa sürede araya girer ve bu durum kısa bir süre sonra kimin dolandırıcı ve kimin kurban olduğu belirsiz hale gelitirir.
17. Hatır (Memory)
Sosyal hizmet uzmanı Sylvia kızı, işi ve alkol bağımlılığı için gittiği toplantılar arasında geçen tekdüze bir hayat yaşar. Lise mezunlar gününün ardından Saul onu evine kadar takip edince her şey değişir. Bu beklenmedik karşılaşma ikisini de derinden etkiler ve geçmişin kapısını aralar.
16. Canavar (Monster)
Genç bir anne, kendisini bir anne adayının içinde bulabileceği en kötü durumda bulur. Ağırlaştırılmış saldırı nedeniyle parmaklıklar ardında olmasına rağmen, çocuğunun doğumdan sonra yanında kalabilmesi için mücadele eder. Ancak sorumlu ofisler ve sosyal hizmet uzmanları bu konuda o kadar emin değil.
15. Mükemmel Günler (Perfect Days)
Hirayama, Tokyo'da tuvalet temizleyicisi olarak geçirdiği basit hayatından son derece memnun görünür. Güçlü bir şekilde yapılandırılmış günlük rutininin dışında, müzik ve kitaplara olan tutkusundan keyif alır. Ağaçları çok sever ve fotoğraflarını çeker.
14. Dört Kız Kardeş (Four Daughters)
Olfa dört kız annesi Tunuslu bir kadındır. En büyük iki kızı Libya'ya IŞİD için savaşmaya gitmiştir. Geride kalan iki kızın ve Olfa'nın acısını dindirmek için yönetmen Kaouther Ben Hania giden kızların yerine geçecek iki profesyonel oyuncu getirir.
13. Zavallılar (Poor Things)
Film, bir bilim insanı tarafından hayata döndürülen genç bir kadının hikayesini konu ediyor.
12. Do Not Expect Too Much From the End of the World
Çok çalışan ve az maaş alan bir yapım asistanı, çok uluslu bir şirket tarafından yaptırılan bir iş yeri güvenliği videosunun oyuncu kadrosunu çekmek için Bükreş şehrini dolaşmak zorunda kalır.
11. Tótem
Yedi yaşındaki Sol, günü büyükbabasının evinde babasına vereceği sürpriz partinin hazırlıklarına yardım ederek geçirir. Gün boyunca, ailenin temellerini sarsan kaos yavaş yavaş hakimiyeti ele alır.
10. Asteroit Şehir (Asteroid City)
Asteroit Şehir, bilimsel amaçlı düzenlenen bir programda beklenmeyen olayların meydana gelmesiyle yaşananları konu ediyor. Kıdemsiz Yıldız Gözlemcileri ve Askeri Uzay Öğrencileri Kongresi, bir çöl kasabası olan Asteroid City’de, tüm ülkeden öğrencileri ve ailelerini, akademik rekabet için bir araya getireceği, bir program düzenler. Ancak planlanan bilimsel programda, bir uzaylının aniden ortaya çıkması gibi, dünyayı değiştiren, kaos ve kafa karışıklı yaratan beklenmedik olaylar meydana gelir. Ordu tereddüt etmeden şehri yasak bölge ilan eder ve tüm giriş çıkışlar yasaklanır.
9. Gösteriş (Showing Up)
Film, kariyerini değiştirecek bir serginin eşiğindeki bir sanatçının hikayesini konu ediyor. William, profesyonel kariyerini değiştirebilecek bir serginin hazırlığındadır. Açılış tarihi yaklaştığı sırada William'ın gündelik hayatı, başkalarıyla olan ilişkisi, hayatının karmaşası onun ilham kaynağı olur.
8. Kırgınım Sana (You Hurt My Feelings)
Beth, kendisini her yönden seven ve destekleyen Don ile evli olan New Yorklu bir yazardır. Onların mükemmel görünen evlilikleri Beth’in, Don'un hiçbir zaman onun yazı stilinin hayranı olmadığını itiraf ettiğini duymasıyla karmaşıklaşır
7. Bir Düşüşün Anatomisi (Anatomy of a Fall)
Samuel yüksekten düşerek ölür fakat soruşturma sonucunda ölüm nedeninin intihar mı kaza mı olduğu kesinleşmeyince Sandra cinayet suçlamasıyla tutuklanır. Samuel'in ölümünün sorgulandığı mahkeme süreci, çiftin çalkantılı ilişkilerinin de derinine inen rahatsız edici ve tatsız bir psikolojik yolculuğa dönüşür.
6. Earth Mama
İki çocuğu koruyucu ailede olan hamile bekar bir anne, Bay Area topluluğuna dahil olur ve ailesini geri almak için mücadele eder.
5. Pasajlar (Passages)
Film yönetmeni Tomas, Paris'teki çekimlerin son gününde bir kadınla birlikte olur ve bunu kocasınıa anlatır. Sonrasında Tomas, Agathe ve Martin arasında tutkulu, kıskanç ve narsist bir ilişki gelişir.
4. The Zone of Interest
Film, savaş sırasında Alman Auschwitz kampının yanında yaşayan bir Alman ailenin günlük yaşamına odaklanıyor. Filmde aynı zamanda kamptaki mahkumlara yardım eden Polonyalı bir ailenin hikayesi de konu ediliyor.
3. The Holdovers
Öğretmen Paul Hunham, kendini beğenmişliği ve katılığı nedeniyle öğrencileri, fakülte arkadaşları ve müdürü tarafından sevilmez. Noel zamanı gidecek tatil yeri olmadığı için Paul, eve gidemeyen öğrencilere nezaret etmek için okulda kalır. Ancak çok geçmeden okulda sadece kötü davranışları nedeniyle sürekli atılmakla tehdit edilen Angus adında bir öğrenci kalır. Onlara kendi oğlu yakın zamanda Vietnam'da kaybolan Afrikalı Amerikalı bir kadın olan baş aşçı Mary de eşlik eder. Üçü New England'da çok karlı iki hafta boyunca komik talihsizlikleri paylaşan beklenmedik bir Noel ailesi oluşturur.
2. Başka Bir Hayatta (Past Lives)
Film, farklı yollara savrulan iki çocukluk arkadaşının hikayesini konu ediyor. Nora ve Hai Sung, birbirlerine derinden bağlı olan iki çocukluk arkadaşıdır. Ancak Nora’nın ailesinin Kore’den Kanada’ya göç etmesiyle Nora ve Hae birbirlerinden kopmak zorunda kalır. Birbirlerinden habersiz geçen yirmi yılın ardından kader onları New York’ta yeniden bir araya getirir. Birlikte geçirdikleri bir hafta boyunca aşkları ve geçmişleriyle yüzleşirler.
1. May December
Film; magazin dergilerine konu olan, kötü şöhretli aşklarının tüm ülkeyi etkisi altına almasından yirmi yıl sonra, geçmişleriyle ilgili çekilecek bir film için araştırma yapmak üzere bir aktrisin gelmesiyle evliliklerinin dinamikleri değişen bir çifte odaklanıyor.