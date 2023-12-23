Vanity Fair seçti: İşte 2023'ün en iyi 21 filmi!

10. Asteroit Şehir (Asteroid City)

Asteroit Şehir, bilimsel amaçlı düzenlenen bir programda beklenmeyen olayların meydana gelmesiyle yaşananları konu ediyor. Kıdemsiz Yıldız Gözlemcileri ve Askeri Uzay Öğrencileri Kongresi, bir çöl kasabası olan Asteroid City’de, tüm ülkeden öğrencileri ve ailelerini, akademik rekabet için bir araya getireceği, bir program düzenler. Ancak planlanan bilimsel programda, bir uzaylının aniden ortaya çıkması gibi, dünyayı değiştiren, kaos ve kafa karışıklı yaratan beklenmedik olaylar meydana gelir. Ordu tereddüt etmeden şehri yasak bölge ilan eder ve tüm giriş çıkışlar yasaklanır.