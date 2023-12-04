Türkiye'de en çok seyredilen filmler listelendi: İşte gişeleri altüst eden yapımlar
Türkiye gişesinde tüm zamanların en çok izlenen filmleri, 10 yıllık dönemlere göre belirlendi.
Vizyona girdiği 1998'de tüm dünyada sinemaları kasıp kavuran “Titanik”, 2 milyon 844 bin seyirci tarafından izlenerek 1990'lı yılların en çok izlenen filmi oldu. “Titanik” yabancı filmler seyirci rekoru listesinde halen zirvede yer alıyor.
Türk sinema tarihinin mihenk taşlarından “Eşkıya”, 2 milyon 571 bin seyirciyle 90'lı yılların en çok izlenen yerli filmi oldu.
Wachowski Kardeşler imzalı “Matrix”, 90’lar listesine adını yazdıran üçüncü film olarak kayıtlara geçti. 3 Eylül 1999'da gösterime giren kült yapım, ülkemizde 1 milyon 368 bin seyirciye ulaştı.
Takvimler 2000’leri gösterdiğinde tüm zamanlar gişe rekorunu yenileyen yapım “Kurtlar Vadisi” dizisinin sinema filmi uyarlaması “Kurtlar Vadisi: Irak”tı. 3 Şubat 2006'da beyazperdedeki yerini alan film, 4 milyon 256 bin seyirciye erişti.
Şahan Gökbakar'ın ekranlardan sinemaya transfer ettiği “Recep İvedik” ilk filminde 4 milyon 301 bin seyirciyi salonlara doldurdu ve dokuz hafta süresince birinci sırada yer aldı. 2000’li yıllara damgasını vuran asıl film, serinin ikinci halkası “Recep İvedik 2” oldu. 4 milyon 333 bin seyirci ile rekoru yenileyen yapım, 2000'li yılların en yüksek gişesine imza attı.
Üçüncü 10 yıllık dönem olan 2010’lar, Ahmet Kural ve Murat Cemcir'i bir araya getiren “Düğün Dernek”in rekoruyla başladı. 6 Aralık 2013'te vizyona giren ve sekiz hafta süresince gişede birinci sırada yer alan yapım, 6 milyon 980 bin seyirciyle tüm zamanların en çok izlenen filmi oldu.
Serinin üçüncü filminden dört yıl sonra beyazperdeye dönen “Recep İvedik 4” toplamda 7 milyon 369 bin seyirciyle tüm zamanlar gişe rekorunu yeniledi. Serinin beşinci halkası “Recep İvedik 5”, dördüncü filmden üç yıl sonra gösterime girip 7 milyon 437 bin seyirciyle rekorun yeni sahibi oldu. Yapım, yerli filmler seyirci rekoru listesinde hala zirvede yer alıyor.
Pandemide rekorları alt üst eden “Bergen”, 5 milyon 484 bin seyirciyle 2020'li yılların en çok izlenen filmi oldu.
Onu 3 milyon 630 bin seyirciyle Gupse Özay imzalı “Eltilerin Savaşı”, 2 milyon 882 bin seyirciyle hem 2021 hem de 2022 yılının en çok izlenen filmleri listesinde yer alan “Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok” takip ediyor.
Kaynak: NTV