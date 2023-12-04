Türkiye'de en çok seyredilen filmler listelendi: İşte gişeleri altüst eden yapımlar

Türkiye gişesinde tüm zamanların en çok izlenen filmleri, 10 yıllık dönemlere göre belirlendi.

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Türkiye'de en çok seyredilen filmler listelendi: İşte gişeleri altüst eden yapımlar - Resim: 1

Vizyona girdiği 1998'de tüm dünyada sinemaları kasıp kavuran “Titanik”, 2 milyon 844 bin seyirci tarafından izlenerek 1990'lı yılların en çok izlenen filmi oldu. “Titanik” yabancı filmler seyirci rekoru listesinde halen zirvede yer alıyor.

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Türkiye'de en çok seyredilen filmler listelendi: İşte gişeleri altüst eden yapımlar - Resim: 2

Türk sinema tarihinin mihenk taşlarından “Eşkıya”, 2 milyon 571 bin seyirciyle 90'lı yılların en çok izlenen yerli filmi oldu.

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Türkiye'de en çok seyredilen filmler listelendi: İşte gişeleri altüst eden yapımlar - Resim: 3

Wachowski Kardeşler imzalı “Matrix”, 90’lar listesine adını yazdıran üçüncü film olarak kayıtlara geçti. 3 Eylül 1999'da gösterime giren kült yapım, ülkemizde 1 milyon 368 bin seyirciye ulaştı.

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Türkiye'de en çok seyredilen filmler listelendi: İşte gişeleri altüst eden yapımlar - Resim: 4

Takvimler 2000’leri gösterdiğinde tüm zamanlar gişe rekorunu yenileyen yapım “Kurtlar Vadisi” dizisinin sinema filmi uyarlaması “Kurtlar Vadisi: Irak”tı. 3 Şubat 2006'da beyazperdedeki yerini alan film, 4 milyon 256 bin seyirciye erişti.

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Türkiye'de en çok seyredilen filmler listelendi: İşte gişeleri altüst eden yapımlar - Resim: 5

Şahan Gökbakar'ın ekranlardan sinemaya transfer ettiği “Recep İvedik” ilk filminde 4 milyon 301 bin seyirciyi salonlara doldurdu ve dokuz hafta süresince birinci sırada yer aldı. 2000’li yıllara damgasını vuran asıl film, serinin ikinci halkası “Recep İvedik 2” oldu. 4 milyon 333 bin seyirci ile rekoru yenileyen yapım, 2000'li yılların en yüksek gişesine imza attı.

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Türkiye'de en çok seyredilen filmler listelendi: İşte gişeleri altüst eden yapımlar - Resim: 6

Üçüncü 10 yıllık dönem olan 2010’lar, Ahmet Kural ve Murat Cemcir'i bir araya getiren “Düğün Dernek”in rekoruyla başladı. 6 Aralık 2013'te vizyona giren ve sekiz hafta süresince gişede birinci sırada yer alan yapım, 6 milyon 980 bin seyirciyle tüm zamanların en çok izlenen filmi oldu.

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Türkiye'de en çok seyredilen filmler listelendi: İşte gişeleri altüst eden yapımlar - Resim: 7

Serinin üçüncü filminden dört yıl sonra beyazperdeye dönen “Recep İvedik 4” toplamda 7 milyon 369 bin seyirciyle tüm zamanlar gişe rekorunu yeniledi. Serinin beşinci halkası “Recep İvedik 5”, dördüncü filmden üç yıl sonra gösterime girip 7 milyon 437 bin seyirciyle rekorun yeni sahibi oldu. Yapım, yerli filmler seyirci rekoru listesinde hala zirvede yer alıyor.

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Türkiye'de en çok seyredilen filmler listelendi: İşte gişeleri altüst eden yapımlar - Resim: 8

Pandemide rekorları alt üst eden “Bergen”, 5 milyon 484 bin seyirciyle 2020'li yılların en çok izlenen filmi oldu.

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Türkiye'de en çok seyredilen filmler listelendi: İşte gişeleri altüst eden yapımlar - Resim: 9

Onu 3 milyon 630 bin seyirciyle Gupse Özay imzalı “Eltilerin Savaşı”, 2 milyon 882 bin seyirciyle hem 2021 hem de 2022 yılının en çok izlenen filmleri listesinde yer alan “Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok” takip ediyor.

Kaynak: NTV

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