Türkiye'de en çok seyredilen filmler listelendi: İşte gişeleri altüst eden yapımlar

Üçüncü 10 yıllık dönem olan 2010’lar, Ahmet Kural ve Murat Cemcir'i bir araya getiren “Düğün Dernek”in rekoruyla başladı. 6 Aralık 2013'te vizyona giren ve sekiz hafta süresince gişede birinci sırada yer alan yapım, 6 milyon 980 bin seyirciyle tüm zamanların en çok izlenen filmi oldu.