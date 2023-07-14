Tüm zamanların en iyi 20 erotik gerilim filmi belli oldu
Sinema dünyasının gelmiş geçmiş en iyi erotik gerilim filmleri belli oldu. Amerikan Jigolo, Ateşli Vücutlar, Temel İçgüdü... İşte IndieWire'ın Genel Yayın Yönetmeni'nin seçtiği en iyi 20 erotik gerilim film...
IndieWire'ın Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ryan Lattanzio, Adrian Lyne'dan Brian De Palma'ya en iyi 20 erotik gerilim filmini seçti.
Duvar'ın aktardığına göre IndieWire'ın seçtiği en iyi 20 erotik gerilim filmi şöyle...
Amerikan Jigolo (1980)
Yönetmeni: Paul Schrader
Devriye (1980)
Yönetmeni: William Friedkin
Öldürmeye Hazır (1980)
Yönetmeni: Brian De Palma