Tüm zamanların en iyi 20 erotik gerilim filmi belli oldu

Sinema dünyasının gelmiş geçmiş en iyi erotik gerilim filmleri belli oldu. Amerikan Jigolo, Ateşli Vücutlar, Temel İçgüdü... İşte IndieWire'ın Genel Yayın Yönetmeni'nin seçtiği en iyi 20 erotik gerilim film...

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Tüm zamanların en iyi 20 erotik gerilim filmi belli oldu - Resim: 1

IndieWire'ın Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ryan Lattanzio, Adrian Lyne'dan Brian De Palma'ya en iyi 20 erotik gerilim filmini seçti.

Duvar'ın aktardığına göre IndieWire'ın seçtiği en iyi 20 erotik gerilim filmi şöyle...

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Tüm zamanların en iyi 20 erotik gerilim filmi belli oldu - Resim: 2

Amerikan Jigolo (1980)

Yönetmeni: Paul Schrader

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Tüm zamanların en iyi 20 erotik gerilim filmi belli oldu - Resim: 3

Devriye (1980)

Yönetmeni: William Friedkin

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Tüm zamanların en iyi 20 erotik gerilim filmi belli oldu - Resim: 4

Öldürmeye Hazır (1980)

Yönetmeni: Brian De Palma

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