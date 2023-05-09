'Terzi' dizisinin ikinci sezon tarihi belli oldu

Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı 'Terzi' dizisinin ikinci sezon tarihi açıklandı.

Netflix
'Terzi' dizisinin ikinci sezon tarihi belli oldu - Resim: 1

Netflix, Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı 'Terzi' dizisinin 2'nci sezon tarihini tanıtım fragmanı ile duyurdu.

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'Terzi' dizisinin ikinci sezon tarihi belli oldu - Resim: 2

Başrolünü Çağatay Ulusoy’un üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Salih Bademci, Olgun Şimşek ve Şifanur Gül gibi isimlere yeni sezonda Berrak Tüzünataç da dahil olacak.

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'Terzi' dizisinin ikinci sezon tarihi belli oldu - Resim: 3

Cem Karcı’nın yönettiği dizinin senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alıyor.

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'Terzi' dizisinin ikinci sezon tarihi belli oldu - Resim: 4

'Terzi', 28 Temmuz’da yeni sezonuyla izleyici ile buluşacak.

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