'Terzi' dizisinin ikinci sezon tarihi belli oldu
Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı 'Terzi' dizisinin ikinci sezon tarihi açıklandı.
Netflix, Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı 'Terzi' dizisinin 2'nci sezon tarihini tanıtım fragmanı ile duyurdu.
Başrolünü Çağatay Ulusoy’un üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Salih Bademci, Olgun Şimşek ve Şifanur Gül gibi isimlere yeni sezonda Berrak Tüzünataç da dahil olacak.
Cem Karcı’nın yönettiği dizinin senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alıyor.
'Terzi', 28 Temmuz’da yeni sezonuyla izleyici ile buluşacak.