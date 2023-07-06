Spotify verileri açıkladı: Türk Halk Müziği'nin dinlenme oranında dev artış!

Türk Halk müziği, bölgesel farklılıkları, tarihsel yolculuğu ve kültürel zenginliğiyle en uzun soluklu müzik türlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bir yandan sanatçıların geleneksel sound’lara sadık kaldıkları bir yaklaşım ortadayken, Spotify aynı zamanda giderek daha fazla sanatçının halk müziğinden esinlendiğini ve halk müziği ve Anadolu sound’larıyla çağdaş aranjmanlar yarattığını görüyor. Bu durum, halk müziği dinlenmelerinin yüzde 50’sinin genç nesilden geldiği de göz önünde bulundurulduğunda halk müziğinin geçen yıl Z kuşağı içinde de neden özel bir büyüme kaydettiğini açıklar nitelikte.

Spotify Karadeniz, Türkü 50, Anadolu, Ege ve Oyun Havası olmak üzere halk müziğine özel 5 yeni çalma listesi ile müzik türünün çeşitliliğini ortaya koyuyor.