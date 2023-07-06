Spotify verileri açıkladı: Türk Halk Müziği'nin dinlenme oranında dev artış!
Son 4 yılda Spotify'da Türk Halk Müziği'nin dinlenme oranı yüzde 260'tan fazla artış gösterdi. İşte dinleyicilerin Spotify tercihlerinin detayları...
Türk Halk müziği, bölgesel farklılıkları, tarihsel yolculuğu ve kültürel zenginliğiyle en uzun soluklu müzik türlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bir yandan sanatçıların geleneksel sound’lara sadık kaldıkları bir yaklaşım ortadayken, Spotify aynı zamanda giderek daha fazla sanatçının halk müziğinden esinlendiğini ve halk müziği ve Anadolu sound’larıyla çağdaş aranjmanlar yarattığını görüyor. Bu durum, halk müziği dinlenmelerinin yüzde 50’sinin genç nesilden geldiği de göz önünde bulundurulduğunda halk müziğinin geçen yıl Z kuşağı içinde de neden özel bir büyüme kaydettiğini açıklar nitelikte.
Spotify Karadeniz, Türkü 50, Anadolu, Ege ve Oyun Havası olmak üzere halk müziğine özel 5 yeni çalma listesi ile müzik türünün çeşitliliğini ortaya koyuyor.
En çok dinlenen Türk Halk müziği sanatçısı Neşet Ertaş
2018’den 2022’ye kadar en çok dinlenen halk müziği şarkıları ve sanatçılarına bakıldığında, Anadolu’nun her yerinden türkülerin sıralamanın üst sıralarında yer aldığı görülüyor. Geçen yılın verileri gösteriyor ki türün en büyük temsilcilerinden Neşet Ertaş, en çok dinlenen Türk Halk müziği sanatçıları listesinin birincisi oluyor. Neşet Ertaş’ı, son yıllarda özellikle Z kuşağı arasında da popülaritesini arttıran Selda Bağcan takip ederken, en çok dinlenen üçüncü halk müziği sanatçısı ise Musa Eroğlu oluyor. En çok dinlenen Türk Halk müziği parçaları içinde ise Musa Eroğlu’ndan “Mihriban”ı sırasıyla Nurettin Rençber’den “Söyle Sunam” ve Neşet Ertaş’tan “Yolcu” takip ediyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Spotify Güney ve Doğu Avrupa Müzik Direktörü Melanie Parejo şunları ifade ediyor: “Son yıllarda hem Türk Halk müziğinin hem de halk müziği severlerin değişimini yakından takip ediyoruz ve yüzyıllar boyunca çok çeşitli duyguların ifade şekli olan bu müzik türünün hiç eskimediği de aşikar. Halk müziğinin yepyeni yorumlamalarla özellikle Z kuşağının ilgisini çektiği de yadsınamaz bir gerçek. Türk Halk müziğinin, Gaye Su Akyol gibi sanatçıların deneysel sound’ların katkısıyla Anadolu ve psych rock’ı yeniden canlandırması veya Emir Can İğrek’in folk-pop parçası Ali Cabbar’da gördüğümüz gibi farklı türlerin kaynaşmasının etkisiyle bir evrim geçirdiğine de şahit oluyoruz. Melike Şahin’den “Diva Yorgun” ve Hey! Douglas’tan “Leylim Leylim” gibi çok sevilen parçaların yorumlamaları da türün yükselişe geçmesine katkıda bulunuyor.
Türk Halk müziği ile ilgili Spotify’ın ortaya koyduğu bazı ilginç veriler şöyle:
· Spotify kullanıcıları tarafından Instagram’da en çok paylaşılan ilk üç halk müziği parçasının hepsi Neşet Ertaş’a ait. Bunlar, “Yalan Dünya,” “Neredesin Sen” ve “Sen Benimsin Ben Senin”
· Kullanıcıların gün içinde halk müziğini en çok dinlediği saat, 18.00.