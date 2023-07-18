Sinemaseverlerin merakla beklediği filmler bu cuma vizyonda!
Sinemaseverlerin merakla beklediği birbirinden çarpıcı filmler bu cuma vizyona girecek. İşte o filmler!
Bu Cuma vizyona girecek filmler açıklandı.
Vizyonda halihazırda yer alan filmlerin yanında Oppenheimer, Barbie, Prenses ve Dracula (How to Save the Immortal), Mühr-ü Musallat 2: Yasak Düğün, Resident Evil: Death Island, Zıpır Dedektif ve Altın Arı Kovanı (Detective Chirp and the Golden Beehive), Uyanış (Chariot) veTeftiş (Inspection) filmler de seyircinin beğenisine sunulacak.
· Margot Robbie, Ryan Gosling ve Emma Mackey’li usta oyuncu kadrosuyla vizyona giren Barbie, Barbieland'de yaşayan farklı Barbie ve Ken'lerin dünyasından gerçek dünyaya uzanıyor. Film, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan ve "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu düşünen bir kadının uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla yolculuğa çıkışını anlatıyor.
· Haftanın bir diğer bilim kurgu filmi olan Uyanış (Chariot), her şey için çok geç olmadan hastasının sorununu çözmeye çalışan bir doktorun hikayesini konu ediniyor. Reenkarnasyon geçişinde hastalara rehberlik eden Dr. Karn, hastası Harrison'ın anlattıklarında sistemde bir aksaklık fark etmesi üzerine hastasının geleceği kalıcı olarak rayından çıkmadan önce, sorunu çözmek için çabalar…
· Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak Prenses ve Dracula (How to Save the Immortal), yeraltı büyücüsü tarafından alınmakla tehdit edilen Ölümsüz Drybone’nun mücadelesini konu ediniyor. Kral Mercimek'in dünyayı ele geçirme planları doğrultusunda savaşçı bir kız olan Cesur Barbara'yı kaçırmak zorunda kalan Drybone, bir süre sonra ölümsüzlüğünü feda etmek zorunda kalacaktır…