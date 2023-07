Sinemaseverlerin merakla beklediği filmler bu cuma vizyonda!

Bu Cuma vizyona girecek filmler açıklandı.

Vizyonda halihazırda yer alan filmlerin yanında Oppenheimer, Barbie, Prenses ve Dracula (How to Save the Immortal), Mühr-ü Musallat 2: Yasak Düğün, Resident Evil: Death Island, Zıpır Dedektif ve Altın Arı Kovanı (Detective Chirp and the Golden Beehive), Uyanış (Chariot) veTeftiş (Inspection) filmler de seyircinin beğenisine sunulacak.