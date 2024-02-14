Sinemaseverler keyiften dört köşe olacak: Bu Cuma vizyona girecek filmler belli oldu!

Haftanın bilim kurgu filmlerinden Madame Web, hayatlarını tehdit eden bir tehlikeden kurtarmaya çalışan, ileride farklı süper kahramanlara evrilecek üç genç kadının hikayesini konu ediniyor. Sezgisel yeteneklere sahip, paramedik bir sağlık görevlisi olan Cassandra, gelecekte gerçekleşecek olan olayları görmeye başlar. O, geçmişiyle ilgili ortaya çıkan gerçeklerle yüzleşmeye çalışırken, kendisi gibi güçlü yeteneklere sahip olan iki kadınla ilişki kurar. Hayatlarını tehdit eden bir maceradan kurtulmaya çalışan üç genç kadın, başarılı olabilirlerse ileride farklı süper kahramanlara evrilecektir…