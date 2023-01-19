Sinemaseverler bu hafta da yeni yapımlarla buluşacak: İşte hafta sonu vizyonda olacak filmler

Brad Pitt ve Margot Robbie’nin başrolde oynadığı yabancı dram filmi Babil (Babylon), 1920'li yılların Los Angeles'ındaki Hollywood’u anlatıyor. Film, sinema sektörünün sessizlik döneminden yükseliş dönemine geçtiği bu yılları, bir aktörün ve yükselme hırsı olan bir aktristin gözünden inceliyor. Hollywood'un aşırılığını epik bir dille ele alan filmin yönetmenliğini ise Damien Chazelle yapıyor.