Sinemaseverler bu hafta da yeni yapımlarla buluşacak: İşte hafta sonu vizyonda olacak filmler
Türkiye'deki sinema salonları bu haftada yeni filmleri izleyicilerle buluşturacak. Yerli ve yabancı 7 film sinemalarda vizyona girecek.
Yönetmenliğini Hakan İnan’ın yaptığı aksiyon filmi 49, Türkiye’nin Musul başkonsolosluğuna yaptığı kurtarma operasyonunu anlatıyor. Musul, 2014 yılında DEAŞ tarafından ele geçirilince, Musul’da bulunan Türk konsolosluğundaki 49 kişi de DEAŞ’a esir düşüyor. MİT ise esir tutulanları kurtarmak için operasyon düğmesine basıyor.
Brad Pitt ve Margot Robbie’nin başrolde oynadığı yabancı dram filmi Babil (Babylon), 1920'li yılların Los Angeles'ındaki Hollywood’u anlatıyor. Film, sinema sektörünün sessizlik döneminden yükseliş dönemine geçtiği bu yılları, bir aktörün ve yükselme hırsı olan bir aktristin gözünden inceliyor. Hollywood'un aşırılığını epik bir dille ele alan filmin yönetmenliğini ise Damien Chazelle yapıyor.
Korsaj (Corsage), Avusturya İmparatoriçesi Elisabeth'in ileri yaşlarının kurgusal bir açıklamasını yapmaktadır. 1877 Noel arifesinde, Elisabeth 40 yaşına girer ve resmi olarak yaşlı bir kadın olarak kabul edilir. Bir zamanlar güzelliği için putlaştırılan Elisabeth, halkının gözündeki imajını korumaya çalışır.
Efsane komedi serisinin yeni filmi olan Kutsal Damacana 4, Fikret'in yurda geri dönüş hikâyesini anlatıyor. Yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan’a kadar yükselen Fikret, ülkesine döndüğünde cin çıkarma işine devam ediyor. Birçok aileye yardım edip çocuklarını kurtarırken de eski düşmanıyla tekrar karşılaşıyor.