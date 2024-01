Sinemada bu hafta vizyona girecek filmler

Ördeklerin Göçü: Ördeklerin Göçü, New England'dan New York City'ye ve Bahamalar'a doğru göç ederken, aşırı korumacı babalarını hayatlarının tatilini yapmaya ikna etmeye çalışan bir ördek ailesinin hikayesini konu ediyor. Yeşilbaş ailesi sıradan bir hayat yaşamaktadır.Ailesini güvende tutmak isteyen baba Mack, New England göleti üzerinde sonsuza dek kanat çırpmaktan memnundur. Ancak anne Page, çocukları Dax ve Gwen’e tüm dünyayı göstermek ister. Bir göçmen ailesinin uzaklara yaptıkları heyecanlı hikayesini dinledikten sonra Page, Mack’ı New York üzerinden tropikal Jamaika’ya gitmeye ikna eder. Ancak kış için güneye giden ailenin planları kısa süre ters gider. Bu süreçte yaşadıkları deneyim onların ufuklarını genişletip, yeni arkadaşlar edinmelerine ve birbirleri hakkında birçok şey öğrenmelerini sağlar.