Sinemada bu hafta vizyona girecek filmler

Afacanlar Kampta: Babasının AVM'sini hırsızlardan kurtaran Emirhan artık büyümüş ve macera ruhu yerini büyümenin beraberinde getirdiği hayat rutini ve sorumluluklara bırakmıştır. Dedesi Saffet'in şehir dışında bulunan çocuk kampında çalışan Emirhan, kampta tanıştığı 25 çocuk arasında öne çıkan Arda, Esila ve Ömer Emirhan’da kendi maceracı hallerini görür. Bir gün Amerikalı bir belgesel ekibi, camping için belgeye gelir. Kampın içinde bulunan botanik bahçesi ekibin ilgisini çeker. Bu sıradaa Saffet Dede, şaibeli bir şekilde ayağını kırınca kampın sorumluluğu Emirhan ve kamp çocuklarına kalır. Çok geçmeden belgeselcilerin aslında özel bir bitki olan Zinya çiçeğini çalmaya gelen ajanlar olduğu ortaya çıkar. Bu durum üzerine kampın sorumlusu olan Emirhan ve çocuklar ile ajanlar arasında zorlu bir macera başlar.