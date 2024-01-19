Sinemada bu hafta vizyona girecek filmler
Türkiye'de sinema salonlarında bu hafta 6 film vizyona girdi. İşte, bu hafta vizyona giren filmler ve konuları...
Lohusa: Lohusa, yeni ebeveyn olan bir anne ve babanın ilk 40 gün boyunca başlarına gelen komik olayları anlatıyor. Burcu ve Onur, çocuklarına kavuşacakları günü heyecanla bekleyen evli bir çiftir. Hamileliği boyunca doğumdan sonra onu bekleyen hayatla ilgili söylenenleri umursamayan Burcu, lohusa depresyonuna girmeyeceğine emindir. Ancak doğumun ardından bebeğiyle tek başına ilgilenmesi, uykusuzluk, hormonlarının değişmesi onun bambaşka gerçeklerle yüzleşmesine ve kendisini birbirinden komik olayların içerisinde bulmasına neden olur. Bu süreci en iyi şekilde yönetmeye çalışan Burcu, lohusa döneminin üstesinden gelmeyi başarabilecek midir?
Kardeş Takımı: Deniz, Derya, Ali ve Yaz için sıradan olması gereken bir gün, ebeveynlerinin birer gizli ajan olduklarını öğrenmeleriyle bambaşka bir hal alır. Dünya’nın geleceğine yön veren yüzlerce teknolojik icat ve yazılımın korunduğu TeknoStar için çalışan anne babaları, teknolojileri ele geçirmeye çalışan kötü güçler tarafından kaçırılır. 4 kardeş, evin gizli bölmesinde buldukları süper bilgisayar TA-OZ 4000 nam-ı diğer TAKOZ’un da yardımıyla hem ebeveynlerini hem de dünyanın geleceğini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılır. Bu süreç onları gerçek bir Kardeş Takımı’na dönüştürür.
Afacanlar Kampta: Babasının AVM'sini hırsızlardan kurtaran Emirhan artık büyümüş ve macera ruhu yerini büyümenin beraberinde getirdiği hayat rutini ve sorumluluklara bırakmıştır. Dedesi Saffet'in şehir dışında bulunan çocuk kampında çalışan Emirhan, kampta tanıştığı 25 çocuk arasında öne çıkan Arda, Esila ve Ömer Emirhan’da kendi maceracı hallerini görür. Bir gün Amerikalı bir belgesel ekibi, camping için belgeye gelir. Kampın içinde bulunan botanik bahçesi ekibin ilgisini çeker. Bu sıradaa Saffet Dede, şaibeli bir şekilde ayağını kırınca kampın sorumluluğu Emirhan ve kamp çocuklarına kalır. Çok geçmeden belgeselcilerin aslında özel bir bitki olan Zinya çiçeğini çalmaya gelen ajanlar olduğu ortaya çıkar. Bu durum üzerine kampın sorumlusu olan Emirhan ve çocuklar ile ajanlar arasında zorlu bir macera başlar.
Ördeklerin Göçü: Ördeklerin Göçü, New England'dan New York City'ye ve Bahamalar'a doğru göç ederken, aşırı korumacı babalarını hayatlarının tatilini yapmaya ikna etmeye çalışan bir ördek ailesinin hikayesini konu ediyor. Yeşilbaş ailesi sıradan bir hayat yaşamaktadır.Ailesini güvende tutmak isteyen baba Mack, New England göleti üzerinde sonsuza dek kanat çırpmaktan memnundur. Ancak anne Page, çocukları Dax ve Gwen’e tüm dünyayı göstermek ister. Bir göçmen ailesinin uzaklara yaptıkları heyecanlı hikayesini dinledikten sonra Page, Mack’ı New York üzerinden tropikal Jamaika’ya gitmeye ikna eder. Ancak kış için güneye giden ailenin planları kısa süre ters gider. Bu süreçte yaşadıkları deneyim onların ufuklarını genişletip, yeni arkadaşlar edinmelerine ve birbirleri hakkında birçok şey öğrenmelerini sağlar.
Ruhlar Bölgesi: Karanlık Taraf: Ruhlar Bölgesi: Karanlık Taraf, gizemli bir ölümü araştıran tarikat üyelerinin yaşadıklarını konu ediyor. Gizli Bilgelik Tarikatının kurucusu olan Doktor Joseph Cawl, nedeni anlaşılmayan bir yangında ölür. Doktorun ölümü gizemini korurken, yaşananların sorumlusu olarak görülen beş tarikat üyesi, gerçeklerin ortaya çıkması için paranormal araştırmacı Amara Rowan ile iletişime geçerler. Yapılan araştırma derinleştikçe, olayın doğaüstü varlıklarla ilişkili olduğu ortaya çıkar. Çok geçmeden doğaüstü varlıklar tüm tarikat üyelerini öldürmeye başlar.
Hayvan Krallığı: Hayvan Krallığı, mutasyon sonucu yaratığa dönüşen karısını bulmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Dünya, insanları yavaş yavaş hayvanlara dönüştüren anlaşılmayan bir mutasyonun etkisi altındadır. Yetkililer yaratıklara dönüşen insanları yakalasa bir kısmı kaçmayı başarır. François'in karısı da mutasyonun etkisiyle hayvana dönüşmüştür. Yaşadıkları trajedinin ardından François,oğlu ile birlikte ormana kaçan karısının peşine düşer.