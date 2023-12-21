Sinemada bu hafta: İşte vizyona girecek filmler
9 yeni film, 22 Aralık Cuma günü sinemaseverler ile buluşuyor. İşte, vizyona girecek 9 yeni film:
Aniden: Aniden, sağlık sorunu yaşarken geçmişinin peşine düşen bir kadının hikayesini konu ediyor. Yıllardır Hamburg’da yaşayan Reyhan, kısa bir süre için kocasıyla birlikte İstanbul’a döner. Bir süre İstanbul’da yaşadıktan sonra tam da Hamburg’a dönmesine kısa bir süre kala Reyhan koku alamadığını fark eder. Doktora giden Reyhan’ın yaptırdığı tetkikler, önemli bir sorun olabileceğini belirtir. Bu durum üzerine Reyhan, hastalığı ile ilgilenmek yerine, İstanbul’daki geçmişinin peşine düşer.
Dejar: Cin Vahşeti: Dejar: Cin Vahşeti, büyü ve cinlerle iç içe geçmiş bir hayatın içerisinde hayatta kalmak için mücadele eden bir ailenin yaşadıklarını konu ediyor. Annesinin yaptığı büyüler ve kötü ruhların laneti, 15 yaşındak Dejar'ın ölmesine neden olur. Geride kalan ablası Şilan ve babası Zafer, azap dolu bir hayatta, üzerlerindeki lanet ile birlike yapayalnız kalır. Onların hayatı, yan komşuları Emel'in hayalarında oluşunun ardındaki asıl nedeni öğrendiklerinde değişir. Öğrendiklerinden sonra psikolojisi bozulan Şilan, her şeyi göze alarak yılla boyunca girilmeyeni, annesine ait cinlerin musallat olduğu odaya girer. Odada annesinin ölmüş bedenini bulan ve onun ruhuyla yüzleşen Şilan, canlılara musallat olan bir cine dönüşür.
Kadınlara Mahsus: Yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu senaryosunu ise Nergis Otluoğlu Akoğlu’nun kalema aldığı "Kadınlara Mahsus", kişisel dönüşüm kampında bir araya gelen 8 kadının hikayesini konu ediyor. Hayatlarındaki erkeklerle olan ilişkilerinde sorunlar yaşayan, artık kendilerini büyük bir çıkmazda hisseden birbirini tanımayan sekiz kadın, kadınlara mahsus olan bir kampta bir araya gelir. Kendileri için yeni bir dünya kurmaya çalışan kadınlar, içlerinden birinin kocasının metresine ve oğluna sahip çıkmak zorunda kaldıklarında bildikleri her şeyi unuturlar.
Cenazemize Hoş Geldiniz: Cenazemize Hoş Geldiniz, nişan günlerinde kendilerini akla gelmeyecek olayların içinde bulan bir çiftin hikayesini konu ediyor. İrem ve Ozan 4 yıldır birlikte olan bir çiftir. Artık evlenmeye karar veren İrem ve Ozan, ilk adım için hazırlıklara başlarlar. Nişan sabahı gelip çattığında çift, birlikte yaşadıkları evlerinde uyanır. İrem, nişandan dolayı oldukça gergindir çünkü aileleri ilk kez nişanda bir araya gelecektir ve İrem’in ailesinin her bir üyesi sorun çıkarmaya müsaittir. Buna karşılık Ozan’ın ailesi iyi eğitim almış aristokrat bir ailedir. Nişan günü İrem’in annesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden çıkacaktır ve nişana katılacaklar arasında dolandırıcı teyzesi, Hollanda’dan gelen çılgın halası, şarkıcılık hasreti çeken teyzesi ve ölmüş kocasını sayıklayan büyük halası da vardır. Ancak olaylar hiç beklenmedik bir yerden patlak verir. İrem’in büyük babaannesi Atike nişan günü vefat eder. Atike’nin cenazesi belediyenin hizmetiyle buzdolabına konularak eve getirildiğindeyse olaylar karmaşık bir hal alır. Çok geçmeden ailenin sırları ortaya dökülmeye başlar.
Aquaman ve Kayıp Krallık: Aquaman ve Kayıp Krallık, dünyayı geri dönüşü olmayan bir yıkımdan kurtarabilmek için anlaşmazlıklarını bir kenara bırakıp, güçlerini birleştirmek zorunda olan Aquaman ve Orm'un hikayesini konu ediyor. İlk karşılaşmalarında Aquaman'i yenmeyi başaramayan Black Manta'nin pes etmeye niyeti yoktur. Aquman'dan intikamını almaya kararlı olan Black Manta, onu sonsuza dek alt edebilmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Artık daha güçlü olan Black Mantal'in elinde kötücül bir gücü açığa çıkaracak efsanevi Black Trident vardır. Güçlü bir düşmanla karşı karşıya olan Aquman, onu yenebilmek için Atlantis'in eski Kralı olan hapisteki kardeşi Orm ile ittifak kurmaya karar verir. İki üvey kardeş, krallıklarını koruyup, dünyayı büyük bir yıkımdan kurtarmak için bu süreçte anlaşmazlıklarını bir kenara bırakmak zorundadır.
Orman Çetesi: Dünya Turu: Orman Çetesi: Dünya Turu, büyük bir tehlike ile karşı karşıya olan ormanı korumak için harekete geçen Orman Çetesi'nin maceralarını konu ediyor. Orman büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Orman, gizemli bir düşman tarafından suyla temas ettiğinde patlayan, pembe bir madde ile kaplanmıştır. Bu duruma bir çözüm bulunabilmesi için Orman Çetesi'nden yardım talep edilir. Yağmurların gelmesine bir aydan az zaman kala zamana karşı tehlikeli bir yarış başlar. Ormanlarını bu büyük tehlikeden kurtarmak için harekete geçen kahramanlar, Kuzey Kutbu’ndan Uzak Doğu’ya doğru macera dolu bir yolculuğa çıkar.
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ON STAGE Mugen Train Arc: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ON STAGE Mugen Train Arc, ölüm kalım savaşından çıkan Tanjiro, Zenitsu ve Inosuke'nin hikayesini konu ediyor. Mugen Treni'ndeki yoğun ölüm kalım savaşı sırasında yaralanan Tanjiro, Zenitsu ve Inosuke, yaralarını iyileştirmek için Kelebek Konağı'nda dinlenir. Tanjiro'nun Rengoku'nun anısına derin bir üzüntü duyduğunu görmeleri üzerine Zenitsu ve Inosuke onu daha iyi hissettirmenin yolunu arar.
Ferrari: Lüks spor otomobil şirketi Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari'nin hikayesinin anlatıldığı Ferrari filmi, 1957'de Ferrari'nin Mille Miglia yarışına katıldığı dönemi merkezine alıyor. 1957 yılında Enzo Ferrari, eşi Laura ile birlikte sıfırdan inşa ettikleri şirketin iflasla karşı karşıyadır. Bir yandan kariyerindeki bu sorunla uğraşırken bir yandan da fırtınalı bir evlilik, bir oğullarının yası ve diğerinin tanınmasıyla mücadele eder. Hayatının bu zorlu sürecinde Enzo Ferrari, kayıplarını karşılamayı umarak sonunda ikonik yarış Mille Miglia'ya katılmaya karar verir.
Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri: İnsanlardan ve yollardan uzak bir kasabada tek başına yaşayan Salim'in hayatı, muhtarın elinde bir mektup ve sürprizle gelmesiyle bambaşka bir hal alır. Salim'in yıllar önce yalnızlığından yakındığı bir mektup yazması üzerine muhtar, onu hayat arkadaşı olsun diye kimsesiz bir kız olan Salime ile baş göz etmeye karar verir. Onlar kendi aralarında düğün yapıp hayatlarına mutlu bir şekilde devam etmeyi düşünürlerken muhtar bir kaza sonucu hayatını kaybeder. Defin işlemleri için Salim ve Salime yola çıkarken onların bilmediği, intikam peşinde olan damatların Salime'nin izinde olduğudur. Aynı zamanda Salime ile dolandırıcılık yapan Vahit de onu aramaktadır. Kasabaya geldiklerinde gördükleri ilanlarda arandıklarını öğrenen Salim ile Salime, kasabada bir gece konakladıktan sonra şehirler arası yola çıkıp, peşlerine düşenlerden kaçmaya çalışır.