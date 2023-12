Sinemada bu hafta: İşte vizyona girecek filmler

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ON STAGE Mugen Train Arc: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ON STAGE Mugen Train Arc, ölüm kalım savaşından çıkan Tanjiro, Zenitsu ve Inosuke'nin hikayesini konu ediyor. Mugen Treni'ndeki yoğun ölüm kalım savaşı sırasında yaralanan Tanjiro, Zenitsu ve Inosuke, yaralarını iyileştirmek için Kelebek Konağı'nda dinlenir. Tanjiro'nun Rengoku'nun anısına derin bir üzüntü duyduğunu görmeleri üzerine Zenitsu ve Inosuke onu daha iyi hissettirmenin yolunu arar.