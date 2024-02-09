Sinemada bu hafta: Bugün vizyona giren 8 yeni film
Sinemada bu hafta 8 film vizyona girdi. İşte bugünden (9 Şubat Cuma) itibaren vizyona giren filmler...
Zavallılar (Poor Things)
Tür: Komedi, Dram, Fantastik
Yönetmen: Yórgos Lánthimos
Oyuncular: Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe
"Zavallılar", bir bilim insanı tarafından hayata döndürülen genç bir kadının hikayesini konu ediyor.
İyi Bir Aile Değiliz
Tür: Komedi
Yönetmen: Haki Biçici
Oyuncular: Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever
"İyi Bir Aile Değiliz", babalarının beklenmedik ölümünden sonra kendilerini türlü olayların içerisinde bulan bir ailenin yaşadıklarını konu ediyor.
Dune: Çöl Gezegeni
Tür: Dram, Bilim Kurgu
Yeniden vizyona giriş tarihi: 22 Eylül 2023
Yönetmen: Denis Villeneuve
Oyuncular: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac
Uzak bir gelecekte geçen "Dune", ailesi çöl gezegeni Arrakis’in kontrolüne sahip olan Paul Atreides’in hikayesini anlatıyor.
Mihrez 3: Cin Bebek
Tür: Korku
Yönetmen: Engin Akyıldırım
Oyuncular: Banu Şahin, Levent Çakır, Erman Erkay
"Mihrez 3: Cin Bebek", çocuklarının doğumundan sonra esrarengiz olaylarla karşı karşıya kalan bir ailenin hikayesini konu ediyor.
Türkler Çıldırmış Olmalı 2 Mavi Vatan
Tür: Komedi
Yönetmen: Murat Aslan
Oyuncular: Ömer Başdoğan, Kadir Çöpdemir, Peker Açıkalın
"Türkler Çıldırmış Olmalı" filminin devam halkası olan "Türkler Çıldırmış Olmalı 2 Mavi Vatan"ın yönetmen koltuğunda, ilk filmin de yönetmenliğini üstlenen Murat Aslan oturuyor.
MK Ultra: Gizli Dosyalar
Tür: Gerilim
Yönetmen: Joseph Sorrentino
Oyuncular: Anson Mount, Jaime Ray Newman, Jason Patric
"MK Ultra", 1960'ların başlarındaki kötü şöhretli CIA ilaç deneylerini yapan, bilimsel sınırları zorlayan parlak bir psikiyatrist olan Ford Strauss'un hikayesini konu ediyor.
Harika Kanatlar: Maksimum Hız
Tür: Animasyon
Dünya'nın kahramanları "Harika Kanatlar", sevimli Fei'yi partiye ulaştırmak için Jett'in en hızlı jetini kullanır. Ancak bu sırada Şehir Şakacısı Billy Willy'nin kötü planları ile karşı karşıya kalırlar. Annesinin kaçırılması üzerine Fei, Jett ile birlikte harekete geçer ve ipuçlarını takip eder. Harika Kanatlar ekibinin yardıma gelmesiyle birlikte macera başlar. Harika Kanatlar, Jett ve Fei ile birlikte mücadele ederek uzayda başlayan savaşı kazanmaya çalışır.
Süper Köpekler
Tür: Animasyon
"Süper Köpekler", bir grup sevimli köpeğin komik ve macera dolu hikayesini konu ediyor.