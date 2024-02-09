Sinemada bu hafta: Bugün vizyona giren 8 yeni film

Harika Kanatlar: Maksimum Hız

Tür: Animasyon

Dünya'nın kahramanları "Harika Kanatlar", sevimli Fei'yi partiye ulaştırmak için Jett'in en hızlı jetini kullanır. Ancak bu sırada Şehir Şakacısı Billy Willy'nin kötü planları ile karşı karşıya kalırlar. Annesinin kaçırılması üzerine Fei, Jett ile birlikte harekete geçer ve ipuçlarını takip eder. Harika Kanatlar ekibinin yardıma gelmesiyle birlikte macera başlar. Harika Kanatlar, Jett ve Fei ile birlikte mücadele ederek uzayda başlayan savaşı kazanmaya çalışır.