Sinemada bu hafta: 9 yeni film vizyona giriyor
9 yeni film, 12 Mayıs Cuma günü beyazperdede sinema severler ile buluşuyor. İşte, bu hafta vizyona girecek 9 film...
Koku: Felsefe profesörü olan İlhan, annesinin kardeşine olan düşkünlüğü nedeniyle ailesinden beklediği sevgiyi alamayan bir kadındır. Kendi ailesine sahip olmak isteyen İlhan, menepoza girdiğini öğrenmesiyle büyük bir yıkıma uğrar. Bir an önce çocuk sahibi olmaya karar verir ancak sevgilisinden ayrılmıştır. Bunun üzerine yüksek lisans öğrencisi olan Mustafa ile bir anlaşmak yapar. Para karşılığı yapılan anlaşma sonrasında hamile kalan İlhan, sıkıntılı bir hamilelik geçirir. Bu zor dönemi Malatya'da Mustafa'nın ailesinin yanında geçirmek zorunda kalan İlhan, burada sağır ve dilsiz küçük bir kızla tanışır. Ninesini yeni kaybeden Zel ile İlhan arasında farklı bir bağ oluşur. Kullandığı parfümü ile Zel'e ninesinin nergis kokusunu anımsatan İlhan, küçük kız sayesinde sevginin ne demek olduğunu öğrenir.
Lanetli Kan: Lanetli Kan, doğa üstü varlıklar tarafından ele geçirilen oğlunu kurtarmaya çalışan bir annenin hikayesini konu ediyor. Jess, çocuklarıyla birlikte kendisine yeni bir hayat kurmak isteyen bir hemşiredir. Bu amaçla genç kadın, kızı ve oğluyla birlikte ailesinden kalan eski bir çiftlik evine taşınır. Başlarda her şey yolunda gider. Ancak ailenin hayatı, Owen'in doğa üstü varlıklar tarafından ele geçirilmesiyle alt üst olur. Oğlunu kurtarmak için çabalayan Jess, Owen'ın hayatı için ne kadar ileri gidebileceğine karar vermek zorunda kalır.
Sırrı Cin: Sırrı Cin, saklı kalan bir sırrın gün yüzüne çıkmasının ardından yaşanan olayları konu ediyor. Öğretmen olan Tülay, atandığı köye gittiğinde muhtarla yaptığı görüşme sonrası Zeynep öğretmenin evinde kalabileceğini öğrenir.Tülay, muhtar eşliğinde Zeynep'in evine yerleşir. Başlangıçta her şey hem Zeynep hem de Tülay için iyi gider. İyi anlaşan ve birlikte vakit geçirmeye başlayan Zeynep ve Tülay, bir gün köye keşif gezisine çıkar. Onların hayatı, gezi sırasındaa kayalık bir alanda bir sırrı keşfetmeleriyle bambaşk bir hal alır.
Karabasan: Karabasan, karabasanlar tarafından saldırıya uğrayan bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Mona ve Robby, birbirine aşık olan genç bir çiftir. Hayalindeki işe yeni giren Robby, könhe de olsa geniş bir daire satın alır. Daire biraz yenileme gerektirirken, komşular sürekli kavga etmekte ve bebek çığlıkları gelmektedir. Eve taşındıktan bir süre sonra Mona, her uykuya daldığında daha da yoğunlaşan gece korkularına kapılır. Çok geçmeden, Mona'nın sorunları tehlikeli bir şekilde kontrolden çıkar ve doğmamış çocuğunu ele geçirmeye niyetli efsanevi bir iblis olan Mare tarafından saldırıya uğradığına ikna olur.