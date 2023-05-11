Sinemada bu hafta: 9 yeni film vizyona giriyor

Koku: Felsefe profesörü olan İlhan, annesinin kardeşine olan düşkünlüğü nedeniyle ailesinden beklediği sevgiyi alamayan bir kadındır. Kendi ailesine sahip olmak isteyen İlhan, menepoza girdiğini öğrenmesiyle büyük bir yıkıma uğrar. Bir an önce çocuk sahibi olmaya karar verir ancak sevgilisinden ayrılmıştır. Bunun üzerine yüksek lisans öğrencisi olan Mustafa ile bir anlaşmak yapar. Para karşılığı yapılan anlaşma sonrasında hamile kalan İlhan, sıkıntılı bir hamilelik geçirir. Bu zor dönemi Malatya'da Mustafa'nın ailesinin yanında geçirmek zorunda kalan İlhan, burada sağır ve dilsiz küçük bir kızla tanışır. Ninesini yeni kaybeden Zel ile İlhan arasında farklı bir bağ oluşur. Kullandığı parfümü ile Zel'e ninesinin nergis kokusunu anımsatan İlhan, küçük kız sayesinde sevginin ne demek olduğunu öğrenir.