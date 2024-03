Sinema tutkunları keyiften dört köşe olacak! Bu Cuma vizyona giriyorlar

Rhys Frake-Waterfield yönetmenliğinde vizyona girecek Winnie the Pooh: Kan ve Bal 2 (Winnie-The-Pooh: Blood and Honey 2), ormanda yaşanan cinayetlerin ardından kaçmayı başaran Christopher’ın hikayesini konu ediniyor. Yüz Dönüm Ormanı’nda yaşanan cinayetlerin katilinin Christopher olduğuna inanılmaktadır. Yaşadığı büyük travmanın etkisinden kurtulabilmek için terapiye başlayan genç bir adam, bu süreçte geçmişiyle ilgili büyük sırlar olduğunu öğrenir. Bu sırada Winnie ve Piglet, intikam almak için geri dönme planları yapmaktadır ve bu amaçla Tigger ve Owl’u da yanlarında getirirler. Bekledikleri büyük hesaplaşmayı gerçekleştirmek için ormana dönen kahramanlar, Christopher’ı öldürmek için her şeyi göze almıştır…