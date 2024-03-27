Sinema tutkunları keyiften dört köşe olacak! Bu Cuma vizyona giriyorlar

Bir aile filmi olarak vizyona girecek Lassie: Yepyeni Bir Macera (Lassie: A New Adventure), çalınan bir köpeği bulmak için zorlu bir maceraya atılan üç arkadaş ve Lassie'nin hikayesini konu ediniyor. Yaz tatili gelip çattığında çok sevdiği köpeği Lassie'den ayrılmak istemeyen Flo, tatile gitmek yerine köpekleri ile birlikte yaşayan teyzesi Cosima'nın çiftliğine gider. Köye gittikten bir süre sonra köydeki köpeklerin kaybolmaya başladığını öğrenen Flo, başlarına bir şey gelmemesi için Lassie ve Pippa’yı bir an bile gözlerinin önünden ayırmaz. Ancak çok geçmeden Cosima'nın evinde hırsız girer ve Pippa çalınır. Bunun üzerine Lassie ve Flo, Pippa'yı kurtarmak için hırsızların peşine düşer.