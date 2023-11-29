Şener Şen sevgisi sosyal medyanın diline düştü: Ne haddimize, o bizim izleyiciliğimize puan versin

Gülen Gözler'in 'Vecihi'si Şener Şen, "Bugün Ne İzlesem?" isimli bir X(eski Twitter) sayfasının paylaştığı bir videoya konu oldu.

Sayfa kullanıcılara, "Şener Şen'in oyunculuğunu 10 üzerinden puanlayın" dedi.

Sosyal medya kullanıcıları, yılların sanatçısını puanlamanın hadleri olmadığını belirterek, Şen'e methiyeler dizdi.

Bir kişi, "Ne haddimize, o bizim izleyiciliğimize puan versin" yorumunda bulundu.

İşte gelen başlıca yorumlar: