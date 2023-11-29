Şener Şen sevgisi sosyal medyanın diline düştü: Ne haddimize, o bizim izleyiciliğimize puan versin
Usta sanatçı Şener Şen'in tüm tiplemelerinin yer aldığı bir video başlığına "Şener Şen'in oyunculuğunu 10 üzerinden puanlayın" yazıldı. Sosyal medya kullanıcıları, Şen'i puanlayacak hadlerinin olmadığını belirterek, Yeşilçam yıldızına methiyeler dizdi.
Yeşilçam'dan günümüze birçok film, dizi ve tiyatroda oynamış, oyunculuğuyla büyülemiş Şener Şen, sosyal medyada gündem oldu.
Hababam Sınıfı, Züğürt Ağa, Banker Bilo, Çöpçüler Kralı gibi başyapıtlardaki tiplemeleriyle hala hafızalarda taze olan oyuncu, herkes tarafından saygı görüyor.
Gülen Gözler'in 'Vecihi'si Şener Şen, "Bugün Ne İzlesem?" isimli bir X(eski Twitter) sayfasının paylaştığı bir videoya konu oldu.
Sayfa kullanıcılara, "Şener Şen'in oyunculuğunu 10 üzerinden puanlayın" dedi.
Sosyal medya kullanıcıları, yılların sanatçısını puanlamanın hadleri olmadığını belirterek, Şen'e methiyeler dizdi.
Bir kişi, "Ne haddimize, o bizim izleyiciliğimize puan versin" yorumunda bulundu.
İşte gelen başlıca yorumlar: