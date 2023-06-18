Salma Hayek'ten 'Black Mirror' açıklaması: Kendimin farklı bir versiyonunu oynadım, kendimi küçümsemem gerekti
Salma Hayek, 'Black Mirror' 6'ncı sezondaki rolü hakkında konuştu. Hayek, "Sanki gerçek hayatta asla yapamayacağım en iğrenç, en grotesk şeyleri yapabileceğim bir alter ego yarattım" dedi.
2003 tarihli "Frida" filmi ile Oscar adaylığı alan oyuncu Salma Hayek, Netflix'te izleyicilerle buluşan distopik bilimkurgu dizisi 'Black Mirror' dizisinin 6'ncı sezonunda yer aldı.
Dizideki performansı hakkında konuşan Hayek, karakteri gerçekten canlandırmak isteyip istemediği konusunda tereddüt yaşadığını anlattı.
Yeni sezonun ilk bölümü 'Joan Is Awful' (Joan İğrenç Biri) ile yapıma katılan oyuncu, Hayek, senaryoyu okuduğunda gergin olduğunu ve metnin şok edici anlarla dolu olduğunu söyledi.
Kayıp Rıhtım'ın aktardığına göre, Hayek dizide, küresel yayın platformunun hayatının prestijli bir TV draması uyarlamasını başlattığını keşfedince şaşkına dönen, kendisinin ortalama, ünlü olmayan bir versiyonunu canlandırıyor.