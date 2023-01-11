Şahsiyet'in ikinci sezon kadrosu belli oldu
"Şahsiyet" dizisinin ikinci sezon çekimleri bu ay içinde başlıyor. Haluk Bilginer'in başrolde olduğu dizinin yeni sezonunda yer alacak isimler beli oldu.
Yönetmenliğini Onur Saylak’ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı "Şahsiyet" dizisinin ikinci sezon çekimleri bu ay içinde başlayacak.
Haluk Bilginer'e Uluslararası dalda Emmy Ödülü kazandıran dizinin yeni sezonu ay Yapım ve puhutv ortaklığında çekilecek.
TV100'ün haberine göre, ikinci sezonda Agâh Beyoğlu ve Avustralya’dan dönen kızı Zuhal Beyoğlu’nun dünyası işlenecek.
Dizinin yeni sezonunda polis aksının yer almayacağı ancak Cansu Dere’nin hayat verdiği Nevra Elmas karakterinin finalde yer alabileceği belirtildi.