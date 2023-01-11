Şahsiyet'in ikinci sezon kadrosu belli oldu

"Şahsiyet" dizisinin ikinci sezon çekimleri bu ay içinde başlıyor. Haluk Bilginer'in başrolde olduğu dizinin yeni sezonunda yer alacak isimler beli oldu.

Son Güncelleme:
Şahsiyet'in ikinci sezon kadrosu belli oldu - Resim: 1

 Yönetmenliğini Onur Saylak’ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı "Şahsiyet" dizisinin ikinci sezon çekimleri bu ay içinde başlayacak.

1 6
Şahsiyet'in ikinci sezon kadrosu belli oldu - Resim: 2

Haluk Bilginer'e Uluslararası dalda Emmy Ödülü kazandıran dizinin yeni sezonu ay Yapım ve puhutv ortaklığında çekilecek.

2 6
Şahsiyet'in ikinci sezon kadrosu belli oldu - Resim: 3

TV100'ün haberine göre, ikinci sezonda Agâh Beyoğlu ve Avustralya’dan dönen kızı Zuhal Beyoğlu’nun dünyası işlenecek. 

3 6
Şahsiyet'in ikinci sezon kadrosu belli oldu - Resim: 4

Dizinin yeni sezonunda polis aksının yer almayacağı ancak Cansu Dere’nin hayat verdiği Nevra Elmas karakterinin finalde yer alabileceği belirtildi.

4 6