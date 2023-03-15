Sahnede rahatsızlanmıştı: Haluk Bilginer'den sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama

Sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Haluk Bilginer, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Haluk Bilginer
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Sahnede rahatsızlanmıştı: Haluk Bilginer'den sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama - Resim: 1

Geçen pazartesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahnelenen ''Kundakçı'' isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Haluk Bilginer taburcu oldu.

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Sahnede rahatsızlanmıştı: Haluk Bilginer'den sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama - Resim: 2

Tansiyonunun düştüğü belirtilen 68 yaşındaki Bilginer, yapılan testlerin ardından gece saatlerinde hastaneden ayrıldı.

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Sahnede rahatsızlanmıştı: Haluk Bilginer'den sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama - Resim: 3

Tansiyonunun düştüğü belirtilen 68 yaşındaki Bilginer, yapılan testlerin ardından gece saatlerinde hastaneden ayrıldı.

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Sahnede rahatsızlanmıştı: Haluk Bilginer'den sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama - Resim: 4

Tansiyonunun düştüğü belirtilen 68 yaşındaki Bilginer, yapılan testlerin ardından gece saatlerinde hastaneden ayrıldı.

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