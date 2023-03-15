Sahnede rahatsızlanmıştı: Haluk Bilginer'den sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama
Sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Haluk Bilginer, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Geçen pazartesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahnelenen ''Kundakçı'' isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Haluk Bilginer taburcu oldu.
Tansiyonunun düştüğü belirtilen 68 yaşındaki Bilginer, yapılan testlerin ardından gece saatlerinde hastaneden ayrıldı.
Tansiyonunun düştüğü belirtilen 68 yaşındaki Bilginer, yapılan testlerin ardından gece saatlerinde hastaneden ayrıldı.
Tansiyonunun düştüğü belirtilen 68 yaşındaki Bilginer, yapılan testlerin ardından gece saatlerinde hastaneden ayrıldı.