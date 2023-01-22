'Şahmaran' sosyal medyanın gündeminde: "Atanamamış Atiye..."
Netflix Türkiye'nin yeni yerli dizisi 'Şahmaran'ın yayınlanmasının ardından izleyiciler Twitter’da görüşlerini paylaştı.
Netflix’in başrolünde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in yer aldığı yeni yerli dizisi 'Şahmaran', 20 Ocak'ta izleyicilerle buluştu. Serenay Sarıkaya’nın Şahsu karakterini canlandırdığı dizide Burak Deniz, Maran karakterine hayat veriyor.
Yönetmenliğini 'Suskunlar' ve 'Yarım Kalan Aşklar' dizileriyle tanınan Umut Turagay'ın üstlendiği dizinin senaristliğini ise 'Suskunlar', 'Ezel' ve 'Mucize Doktor' projeleriyle tanınan Pınar Bulut yapıyor.
Sosyal medyada gündem olan diziye gelen ilk tepkiler şöyle...