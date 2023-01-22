'Şahmaran' sosyal medyanın gündeminde: "Atanamamış Atiye..."

Netflix Türkiye'nin yeni yerli dizisi 'Şahmaran'ın yayınlanmasının ardından izleyiciler Twitter’da görüşlerini paylaştı.

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'Şahmaran' sosyal medyanın gündeminde: "Atanamamış Atiye..." - Resim: 1

Netflix’in başrolünde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in yer aldığı yeni yerli dizisi 'Şahmaran', 20 Ocak'ta izleyicilerle buluştu. Serenay Sarıkaya’nın Şahsu karakterini canlandırdığı dizide Burak Deniz, Maran karakterine hayat veriyor.

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'Şahmaran' sosyal medyanın gündeminde: "Atanamamış Atiye..." - Resim: 2

Yönetmenliğini 'Suskunlar' ve 'Yarım Kalan Aşklar' dizileriyle tanınan Umut Turagay'ın üstlendiği dizinin senaristliğini ise 'Suskunlar', 'Ezel' ve 'Mucize Doktor' projeleriyle tanınan Pınar Bulut yapıyor.

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'Şahmaran' sosyal medyanın gündeminde: "Atanamamış Atiye..." - Resim: 3

Sosyal medyada gündem olan diziye gelen ilk tepkiler şöyle...

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'Şahmaran' sosyal medyanın gündeminde: "Atanamamış Atiye..." - Resim: 4
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