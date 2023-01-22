'Şahmaran' sosyal medyanın gündeminde: "Atanamamış Atiye..."

Yönetmenliğini 'Suskunlar' ve 'Yarım Kalan Aşklar' dizileriyle tanınan Umut Turagay'ın üstlendiği dizinin senaristliğini ise 'Suskunlar', 'Ezel' ve 'Mucize Doktor' projeleriyle tanınan Pınar Bulut yapıyor.