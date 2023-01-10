Roma yapılarının dayanıklılığının sırrı 2 bin yıl sonra çözüldü

Antik Roma'nın görkemli yapıları, beton kullanımını mükemmelleştiren Romalı mühendislerin hünerlerinin bir kanıtı olarak varlıklarını binlerce yıldır sürdürüyor.

Kullanılan inşaat malzemelerinin, dünyanın en büyük desteksiz kubbesine sahip olan Pantheon ve Kolezyum gibi devasa yapıların 2 bin yıldan fazla ayakta kalmasına nasıl yardımcı olduğu çözüldü.