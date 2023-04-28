Rihanna, Şirine'yi seslendirecek
Şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayan Rihanna'nın yeni "Şirinler" filminde "Şirine"yi seslendireceği ortaya çıktı.
Televizyon tarihinin en ünlü çizgi dizilerinden "Şirinler (The Smurfs)" yeniden beyazperdeye uyarlanacak.
ŞİRİNE'YE HAYAT VERECEK
Hazırlıkları süren Paramount ve Nickelodeon imzalı filmin yönetmen koltuğunda Chris Miller otururken; Rihanna da Şirine'yi seslendirecek.
Rihanna ayrıca, senaryosunu Pam Brady'nin kaleme aldığı, 14 Şubat 2025'te vizyona girmesi planlanan filmde yapımcı olarak görev alırken, filmin müziklerine de imza atacak.
"ŞİRİN BABA ROLÜNÜ ALMAYA ÇALIŞTIM AMA OLMADI"
CinemaCon'da sahneye çıkan Rihanna, "Şirine" rolü için heyecanını paylaşırken "Şirin Baba rolünü almaya çalıştım ama olmadı" diye şaka yaptı.