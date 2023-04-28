Rihanna, Şirine'yi seslendirecek

Şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayan Rihanna'nın yeni "Şirinler" filminde "Şirine"yi seslendireceği ortaya çıktı.

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Rihanna, Şirine'yi seslendirecek - Resim: 1

Televizyon tarihinin en ünlü çizgi dizilerinden "Şirinler (The Smurfs)" yeniden beyazperdeye uyarlanacak.

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Rihanna, Şirine'yi seslendirecek - Resim: 2

ŞİRİNE'YE HAYAT VERECEK

Hazırlıkları süren Paramount ve Nickelodeon imzalı filmin yönetmen koltuğunda Chris Miller otururken; Rihanna da Şirine'yi seslendirecek.

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Rihanna, Şirine'yi seslendirecek - Resim: 3

Rihanna ayrıca, senaryosunu Pam Brady'nin kaleme aldığı, 14 Şubat 2025'te vizyona girmesi planlanan filmde yapımcı olarak görev alırken, filmin müziklerine de imza atacak.

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Rihanna, Şirine'yi seslendirecek - Resim: 4

"ŞİRİN BABA ROLÜNÜ ALMAYA ÇALIŞTIM AMA OLMADI"

CinemaCon'da sahneye çıkan Rihanna, "Şirine" rolü için heyecanını paylaşırken "Şirin Baba rolünü almaya çalıştım ama olmadı" diye şaka yaptı.

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