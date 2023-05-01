Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ameliyat oldu

Omzundan ameliyat olan Dilan Çiçek Deniz'in Amadeus oyununda yer alamayacağı belirtildi. Deniz'in yokluğunda ise Özlem Öçalmaz Amadeus oyununa geri dönecek.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ameliyat oldu - Resim: 1

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, omzundan ameliyat oldu. Deniz'in bir ay dinleneceği belirtildi. 

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Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ameliyat oldu - Resim: 2

SnobMagazin'in haberine göre, Deniz, Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'le başrolünü paylaştığı Amadeus oyununda yer alamayacak.

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Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ameliyat oldu - Resim: 3

Deniz'in yokluğunda ise Özlem Öçalmaz hamilelik döneminde ara verdiği Amadeus oyununa geri dönecek.

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Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ameliyat oldu - Resim: 4

Peter Shaffer’in 1979'da yazdığı 'Amadeus' oyunu, 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alıyor.

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