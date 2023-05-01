Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ameliyat oldu
Omzundan ameliyat olan Dilan Çiçek Deniz'in Amadeus oyununda yer alamayacağı belirtildi. Deniz'in yokluğunda ise Özlem Öçalmaz Amadeus oyununa geri dönecek.
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, omzundan ameliyat oldu. Deniz'in bir ay dinleneceği belirtildi.
SnobMagazin'in haberine göre, Deniz, Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'le başrolünü paylaştığı Amadeus oyununda yer alamayacak.
Deniz'in yokluğunda ise Özlem Öçalmaz hamilelik döneminde ara verdiği Amadeus oyununa geri dönecek.
Peter Shaffer’in 1979'da yazdığı 'Amadeus' oyunu, 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alıyor.