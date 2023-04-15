'Otisabi' milletvekili adayı oldu: Seçim bölgesinde yaptığı gezileri çizdi
Kamuoyunda 'Otisabi' olarak tanınan karikatürist Yılmaz Aslantürk, milletvekili adayı oldu. Aslantürk, seçim bölgesinde yaptığı gezileri eğlenceli bir şekilde karikatürize etti.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili adayı, karikatürist Yılmaz Aslantürk, seçim bölgesinde yaptığı geziyi karikatüre yansıttı.
TİP’in kendisine ‘çık sokağa insanlara dokun, seçim bölgeni tanı’ dediğini söyleyen Aslantürk, “Ben de çıktım” dedi.
Aslantürk, seçim bölgesindeki maceralarını şöyle resmetti: