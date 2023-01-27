Netflix Türkiye şubat programı belli oldu: 20'den fazla yapım var

Netflix'in şubat takvimi resmi olarak açıklandı. Programda "Rick and Morty"nin 6. sezonu, "You" 4. sezon birinci kısmı ve yerli "İyi Adamın 10 Günü" gibi yapımlar yer alıyor.

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Netflix Türkiye şubat programı belli oldu: 20'den fazla yapım var - Resim: 1

Rick and Morty: 6. Sezon 

1 Şubat

Rick ve torunu Morty'nin alternatif dünyalara yaptığı yolculukları konu alan Rick and Morty, yeni bölümleriyle geri dönüyor.

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Netflix Türkiye şubat programı belli oldu: 20'den fazla yapım var - Resim: 2

Gunther'ın Serveti

1 Şubat

Öykü, kendine ait bir vakfı olan köpek Gunther ve onun tarikat benzeri bir toplulukla birlikte lüks bir yaşam süren eksantrik bakıcısını merkezine alıyor.

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Netflix Türkiye şubat programı belli oldu: 20'den fazla yapım var - Resim: 3

Detective Conan: The Culprit Hanzawa 

1 Şubat

Detective Conan'ı tiye alan bu dizide karaltı olarak resmedilen gizemli bir şüpheli, bir cinayet işlemek amacıyla suç batağındaki Beika şehrine taşınır.

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Netflix Türkiye şubat programı belli oldu: 20'den fazla yapım var - Resim: 4

Denizlerin Kızı

3 Şubat

Avustralyalı bir genç kız, tek başına yelkenle dünyayı dolaşan en genç kişi olma hayalinin peşinden giderken korkularıyla yüzleşir

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