Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı! Bir Türk dizisi 3 sezonuyla birden listeye girdi

Dijital yayın platformu Netflix, Türkiye’de en çok izlenen yapımların listesini güncelledi. Top 10 listesinde dizi kategorisine Türk yapımı damga vurdu. İşte Netflix’te en çok izlenen dizi ve filmler…

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Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı! Bir Türk dizisi 3 sezonuyla birden listeye girdi - Resim: 1

Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. Geçtiğimiz hafta en çok izlenen yapımlar belli oldu. Listeye dizilerde Türk yapımı damga vurdu.

İşte geçtiğimiz hafta Netflix Türkiye’de en çok izlenen filmler...

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Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı! Bir Türk dizisi 3 sezonuyla birden listeye girdi - Resim: 2

10. Esaret

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Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı! Bir Türk dizisi 3 sezonuyla birden listeye girdi - Resim: 3

9. Triple Frontier

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Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı! Bir Türk dizisi 3 sezonuyla birden listeye girdi - Resim: 4

8. Ketenpere

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Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı! Bir Türk dizisi 3 sezonuyla birden listeye girdi - Resim: 5

7. Maymunlar Cehennemi: Savaş

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Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı! Bir Türk dizisi 3 sezonuyla birden listeye girdi - Resim: 6

6. Soygun Sanatı

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Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı! Bir Türk dizisi 3 sezonuyla birden listeye girdi - Resim: 7

5. Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti

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Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı! Bir Türk dizisi 3 sezonuyla birden listeye girdi - Resim: 8

4. Hayatımın En İyi Noeli

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Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı! Bir Türk dizisi 3 sezonuyla birden listeye girdi - Resim: 9

3. Bomboş

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Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı! Bir Türk dizisi 3 sezonuyla birden listeye girdi - Resim: 10

2. Canavar Avcısı

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Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı! Bir Türk dizisi 3 sezonuyla birden listeye girdi - Resim: 11

1. The Killer

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Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı! Bir Türk dizisi 3 sezonuyla birden listeye girdi - Resim: 12

İşte geçtiğimiz hafta Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler...

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Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı! Bir Türk dizisi 3 sezonuyla birden listeye girdi - Resim: 13

10. Lupin: 3. Sezon

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Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı! Bir Türk dizisi 3 sezonuyla birden listeye girdi - Resim: 14

9. Terzi: 1. Sezon

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Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı! Bir Türk dizisi 3 sezonuyla birden listeye girdi - Resim: 15

8. Mafya Babası Nasıl Olunur?

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Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı! Bir Türk dizisi 3 sezonuyla birden listeye girdi - Resim: 16

7. Terzi: 2. Sezon

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Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı! Bir Türk dizisi 3 sezonuyla birden listeye girdi - Resim: 17

6. Bodies

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Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı! Bir Türk dizisi 3 sezonuyla birden listeye girdi - Resim: 18

5. Göremediğimiz Tüm Işıklar

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Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı! Bir Türk dizisi 3 sezonuyla birden listeye girdi - Resim: 19

4. Ceza Kanunu

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Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı! Bir Türk dizisi 3 sezonuyla birden listeye girdi - Resim: 20

3. The Crown: 6. Sezon

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Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı! Bir Türk dizisi 3 sezonuyla birden listeye girdi - Resim: 21

2. Yaratılan

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Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı! Bir Türk dizisi 3 sezonuyla birden listeye girdi - Resim: 22

1. Terzi: 3. Sezon

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