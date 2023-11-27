Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı! Bir Türk dizisi 3 sezonuyla birden listeye girdi
Dijital yayın platformu Netflix, Türkiye’de en çok izlenen yapımların listesini güncelledi. Top 10 listesinde dizi kategorisine Türk yapımı damga vurdu. İşte Netflix’te en çok izlenen dizi ve filmler…
Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. Geçtiğimiz hafta en çok izlenen yapımlar belli oldu. Listeye dizilerde Türk yapımı damga vurdu.
İşte geçtiğimiz hafta Netflix Türkiye’de en çok izlenen filmler...
10. Esaret
9. Triple Frontier
8. Ketenpere
7. Maymunlar Cehennemi: Savaş
6. Soygun Sanatı
5. Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti
4. Hayatımın En İyi Noeli
3. Bomboş
2. Canavar Avcısı
1. The Killer
İşte geçtiğimiz hafta Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler...
10. Lupin: 3. Sezon
9. Terzi: 1. Sezon
8. Mafya Babası Nasıl Olunur?
7. Terzi: 2. Sezon
6. Bodies
5. Göremediğimiz Tüm Işıklar
4. Ceza Kanunu
3. The Crown: 6. Sezon
2. Yaratılan
1. Terzi: 3. Sezon