MUBİ temmuz ayı programı belli oldu! İşte gün gün yayınlanacak filmler

SEUL’A DÖNÜŞ / RETOUR À SÉOUL

(Davy Chou, 2022)

Yönetmen Davy Chou’nun ilk filmi SEUL’A DÖNÜŞ, 2022’de Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde dünya prömiyerini yaptı. Kore ile Fransa kültürleri arasında sıkışan kimliğini anlamlandırıp kendini bulmaya çalışan Freddie’nin yolculuğu üzerinden aileyi ve ailenin sebep olduğu hayalkırıklıklarını ele alan bu acı-tatlı dram, neon ışıklarıyla aydınlanan olağanüstü bir şehir portresi çizerken, Y kuşağının hayata bakışını da yansıtıyor. İlk kez beyazperdede boy gösteren sanatçı Park Ji-min’in başrol performansı, filmin en dikkat çekici yanlarından biri.