MUBİ temmuz ayı programı belli oldu! İşte gün gün yayınlanacak filmler
Sinema tutkunlarının merakla beklediği haber geldi. MUBİ temmuz ayının programını yayınladı. İşte birbirinden farklı filmlerin yer aldığı MUBİ temmuz ayı programı...
Sinemaseverlerin severek kullandığı film izleme platformu MUBİ, temmuz ayının programını yayınladı.
Selahattin Paşalı ve Ece Çeşmioğlu’nun başrolleri paylaştığı psikolojik gerilim ‘Mukavemet’ten hüzünlü bir eşeğin gözlerinden dünyaya bakan Aİ’ye ve Maggie Gyllenhaal imzalı Elena Ferrante uyarlaması Karanlık Kız’a uzanan seçki temmuz ayında MUBI’de yayınlanacak.
Temmuz ayının dikkat çeken yapımları arasında, yıllar sonra Güney Kore’ye dönen genç bir kadının yolculuğunu Y kuşağının ruhunu yakalayarak ekrana taşıyan Seul’e Dönüş, 41. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Yarışma bölümünde gösterildiğinden beri merakla beklenen Soner Caner imzalı Mukavemet ve Maggie Gyllenhaal’a ilk yönetmenlik denemesinde 3 Oscar adaylığı getiren Karanlık Kız öne çıkıyor. Ömer Kavur retrospektifinin son iki filmi Gece Yolculuğu ve Gizli Yüz’ün yanı sıra, Kemal Sunal’ın ölüm yıldönümü vesilesiyle seyirciyle buluşan Zeki Ökten'den Kapıcılar Kralı ve Düttürü Dünya ise sinema tarihimizin farklı dönemeçlerine uzanan nostaljik yolculuklar vadediyor.
Aİ / EO
(Jerzy Skolimowski, 2022)
Polonyalı usta yönetmen Jerzy Skolimowski’nin 2022’de Cannes’dan Jüri Ödülü’yle dönen filmi Aİ, bir eşeğin insanlarla ilişkisini üzerinden günümüzde geçerli pek çok meseleye ayna tutuyor. Hüzünlü bir eşeğin gözlerinden dünyaya bakan film, Robert Bresson’un 1966 tarihli klasiği Rastgele Balthazar’a bir güzelleme niteliği taşıyor. Oscar adaylığı bulunan bu çağdaş masalın başkarakteri olan eşek için Skolimowski şöyle diyor: “Eşekler yumuşak, narin, saygılı, kibar, sadık canlılar. Ânı dibine kadar yaşıyorlar. Asla kendilerini beğenmiş değiller, mükemmel oyuncular.”
SEUL’A DÖNÜŞ / RETOUR À SÉOUL
(Davy Chou, 2022)
Yönetmen Davy Chou’nun ilk filmi SEUL’A DÖNÜŞ, 2022’de Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde dünya prömiyerini yaptı. Kore ile Fransa kültürleri arasında sıkışan kimliğini anlamlandırıp kendini bulmaya çalışan Freddie’nin yolculuğu üzerinden aileyi ve ailenin sebep olduğu hayalkırıklıklarını ele alan bu acı-tatlı dram, neon ışıklarıyla aydınlanan olağanüstü bir şehir portresi çizerken, Y kuşağının hayata bakışını da yansıtıyor. İlk kez beyazperdede boy gösteren sanatçı Park Ji-min’in başrol performansı, filmin en dikkat çekici yanlarından biri.