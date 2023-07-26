Merakla beklenen filmler bu Cuma vizyonda!
Sinemada Oppenheimer ve Barbie filmlerinin fırtınası sürerken, bu cuma merakla beklenen yeni filmler vizyona girecek. İşte detaylar...
Sinemaseverlerin merakla beklediği filmler bu Cuma vizyona giriyor. Gerilimden drama, korkudan animasyona önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverler için farklı dünyaların kapıları aralanacak.
Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş, Lilith Cinleri, Örümcek Ağı (Cobweb), The First Slam Dunk ve Sürü (La jauría) 28 Temmuz’da vizyona girecek.
İşte 28 Temmuz Cuma günü vizyonunun öne çıkanları:
· Animasyon tutkularının ve çocukların ilgisini çekecek Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş, üç yakın arkadaş olan Aslı, Can ve Mert'in Bulmaca Kulesi’ndeki serüvenlerini anlatıyor. Bulmacaları çözerek Bulmaca Kulesi’nden çıkıp evlerine dönmenin planını yapan 3 arkadaş, kuleyi yöneten asaya el koyan ve hazinelere sahip olmak isteyen İskender’le karşılaşırlar. Bu karşılaşma sonucu eve dönmekten vazgeçerler, artık amaçları kulenin güvenliğini sağlamak olmuştur.
· Özlem Yeşilyurt’un yönetmenliğinde vizyona giren korku filmi Lilith Cinleri, cinler ile insanlar arasındaki savaşı konu ediniyor. Genç bir anne, uyandığında bebeğini yanında bulamaz ve kundağının da kanlı olduğunu fark edince onun Al Karısı olarak bilinen Lilith tarafından kaçırıldığını anlar. Ormanda 3 büyük cin kabilesini toplayan Lilith, dünyadaki tüm cin kabilelerine emrini ileterek cinler ve insanlar arasındaki savaşı başlatır.