Merakla beklenen filmler bu Cuma vizyonda!

· Özlem Yeşilyurt’un yönetmenliğinde vizyona giren korku filmi Lilith Cinleri, cinler ile insanlar arasındaki savaşı konu ediniyor. Genç bir anne, uyandığında bebeğini yanında bulamaz ve kundağının da kanlı olduğunu fark edince onun Al Karısı olarak bilinen Lilith tarafından kaçırıldığını anlar. Ormanda 3 büyük cin kabilesini toplayan Lilith, dünyadaki tüm cin kabilelerine emrini ileterek cinler ve insanlar arasındaki savaşı başlatır.