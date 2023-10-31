Matthew Perry'nin ölümünün ardından Friends'in diğer yıldızlarının sessizliği gündem oldu

DİZİNİN YAPIMCILARINDAN MATTHEW PERRY AÇIKLAMASI

Friend dizisinin yapımcıları Marta Kauffman ve David Crane ile yönetmen Kevin Bright ise ortak açıklama yaptı. Üçlü, Chandler Bing karakterine can veren Perry'nin her zaman odadaki en komik kişi olduğunu belirtirken "Sevgili dostumuz Matthew'un vefatından dolayı şok olduk ve derin üzüntü duyduk. Bu yaşanan bize halen imkansızmış gibi görünüyor. Söyleyebileceğimiz tek şey, onu hayatımızın bir parçası haline getirdiğimiz için kendimizi şanslı hissettiğimizdir. O muhteşem bir yetenekti. Bir aktörün, rolü kendisine ait kılmadığını söylemek bir klişe ama Matthew için bundan daha doğru söz olamaz. Onu Chandler Bing rolünde gördüğümüz ilk günden itibaren bizim için başka kimse yoktu." diye yazdı.