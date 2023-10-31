Matthew Perry'nin ölümünün ardından Friends'in diğer yıldızlarının sessizliği gündem oldu
Friends dizisinde canlandırdığı Chandler karakteriyle gönülleri fetheden ancak çok zor bir hayat yaşayan Matthew Perry'nin ölümünün yankıları sürüyor.
54 yaşındaki ünlü oyuncu Matthew Perry, evinde jakuzide ölü olarak bulunmuştu. Perry'nin boğularak hayatını kaybettiği düşünülüyor.
İngiliz şarkıcı Adele de, Perry'nin hayranlarından biriydi. Adele konserini durdurarak Matthew Perry'yi andı.
Ünlü şarkıcı yapdığı konuşmada "Mücadelelerinde çok açıktı. Bağımlılık ve ayıklık. Yaptıklarının inanılmaz derecede cesur olduğunu düşünüyorum. Onun bizim için yaptıklarını ne kadar çok sevdiğimi söylemek istiyorum." dedi.
FRIENDS'İN DİĞER YILDIZLARI ORTAK AÇIKLAMA YAPMAYI PLANLIYOR
Öte yandan Matthew Perry'nin Friends dizisindeki rol arkadaşları Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc ve Lisa Kudrow'un ortak bir açıklama yapması bekleniyor.
Daily Mail'de yer alan haberde dizide Phoebe'yi canlandıran Lisa Kudrow, Perry'nin jakuzideyken aldığı ilaçların etkisi nedeniyle ölmüş olabileceğini düşünüyor. Kudrow'un Perry'nin sahipsiz kalan köpeğini de sahiplenmek istediği belirtiliyor.
Matthew Perry alkol ve opiod bağımlılığı hakkında her zaman açık konuşmuştu. Son yıllarda verdiği röportajlarda da artık temiz olduğunu ve uyuşturucu almadığını söylemişti. Ölümünün ardından evde yapılan aramada sadece reçeteli antidepresan ve anksiyolitler bulundu, yasa dışı bir ilaç ise bulunamadı.
DİZİNİN YAPIMCILARINDAN MATTHEW PERRY AÇIKLAMASI
Friend dizisinin yapımcıları Marta Kauffman ve David Crane ile yönetmen Kevin Bright ise ortak açıklama yaptı. Üçlü, Chandler Bing karakterine can veren Perry'nin her zaman odadaki en komik kişi olduğunu belirtirken "Sevgili dostumuz Matthew'un vefatından dolayı şok olduk ve derin üzüntü duyduk. Bu yaşanan bize halen imkansızmış gibi görünüyor. Söyleyebileceğimiz tek şey, onu hayatımızın bir parçası haline getirdiğimiz için kendimizi şanslı hissettiğimizdir. O muhteşem bir yetenekti. Bir aktörün, rolü kendisine ait kılmadığını söylemek bir klişe ama Matthew için bundan daha doğru söz olamaz. Onu Chandler Bing rolünde gördüğümüz ilk günden itibaren bizim için başka kimse yoktu." diye yazdı.
Dizide Janice karakterini canlandıran Maggie Wheeler ise "Dünya seni özleyecek Matthew Perry. Kısa hayatında pek çok kişiye yaşattığın neşe yaşamaya devam edecek. Paylaştığımız her yaratıcı an için kendimi çok şanslı hissediyorum" diye yazdı.
PERRY'NİN BAĞIMLI OLDUĞUNU JENNIFER ANISTON FARK ETMİŞTİ
Matthew Perry, anı kitabında 16 kez rehabilitasyon merkezine başvurduğunu, yalnızca Friends dizisinin 9. sezonunda ayık olduğunu belirtirken hiç kimseye bir şey söylememesine rağmen sağlığı konusunda endişelenen ve durumu fark eden ilk kişinin Jennifer Aniston olduğunu itiraf etmişti.